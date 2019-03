Sote-valiokunta kuuli asiantuntijoita – perustuslainmukaisuus epäselvää

Sote- ja maakuntauudistukselta on loppumassa aika, ja puhemiesneuvoston odotetaan tekevän päätöksiä.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta kuuli tänään torstaina asiantuntijoita hallituksen korjausehdotuksista.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtajan Aino-Kaisa Pekosen mukaan asiantuntijoiden mielestä sote- ja maakuntauudistuksessa on yhä kohtia, jotka saattavat olla perustuslainvastaisia.

– Kyllä aika monessa (asiantuntijalausunnossa) viitataan siihen, että edelleen on epäselvyyksiä ja perustuslakivaliokunnalta on hyvä sitten varmistaa, Aino-Kaisa Pekonen sanoi toimittajille sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokouksen jälkeen.

Pekosen mukaan asiantuntijoiden lausuntojen perusteella heräsi epäilys, että sote- ja maakuntauudistuksessa on edelleen perustuslainvastaisia kohtia.

– Tällaisia lausuntoja saatiin. Itselläni ainakin on suuri huoli siitä, miten tässä nyt edetään, kun näissä lausunnoissa viitataan useassa kohdassa siihen, että useampi kohta pitäisi perustuslaillisesti vielä varmistaa, Pekonen sanoi.

Eduskunnan työjärjestyksen mukaan jos valiokunnassa on epäselvyyttä lakiehdotuksen perustuslainmukaisuudesta, valiokunnan täytyy pyytää lausunto perustuslakivaliokunnalta.

”Totuuden hetket ovat käsillä”

Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluodon (vihr.) mukaan perustuslakivaliokunnan lausunnossa ponnen takana olevat kohdat ovat perustavanlaatuisia ongelmia.

– Se on vähän niin kuin olisi koonnut Ikean tuolin väärin ja sitten väittäisi, että tästä tulee vielä Billnäs. Ei siitä tule. Se voi rösähtää, jos sille istuu, Alanko-Kahiluoto havainnollisti uudistuksen ongelmia.

Hänen mukaansa totuuden hetket ovat nyt käsillä.

– Kun tässä on nämä perustuslailliset ongelmat, joita perustuslakivaliokunta on osoittanut ja niin kuin olemme tällä viikolla nähneet, hallituksen vastineen täydennys ei vastannut näihin perustuslaillisiin kysymyksiin. Silloin ollaan tilanteessa, että sosiaali- ja terveysvaliokunta ei voi tehdä sitä työtä, joka kuuluu hallitukselle.

Alanko-Kahiluodon mielestä hallituksen kannattaisi nyt miettiä, pitäisikö esitystä vielä korjata vai olisiko uudistuksesta aika luopua.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen (kesk.) ei halunnut kertoa julkisuuteen, mitä asiantuntijat olivat sanoneet. Hänen mukaansa päivä oli ”valaiseva”.

– Vaikeaa on. Ehkä suurimman ongelman aiheuttaa tämä aikaikkuna, Heikkinen totesi.Hänen mukaansa maakunnissa nähdään asia paljon ongelmattomampana kuin eduskunnan tasolla.Valiokunnan saatava varmuus perustuslaillisuudestaSosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) kertoi valiokunnan kuulleen tänään kymmenkunta asiantuntijaa.- Kyllä meidän on nyt valiokunnassa saatava varmuus perustuslaillisuudesta, ja tämä on varmasti se keskeinen kysymys. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen täytyy täyttää myös perustuslaillisuuden vaatimukset ja tältä osin tämä päivä on ollut meille opettavainen, Kiuru sanoi.Kiurun mukaan valtioneuvoston vastineessa ja vastineen täydennyksessä korjausehdotuksissa ”olisi voitu paremminkin onnistua”. Eduskunnan puhemiehistön odotetaan tekevän päätöksiä eduskunnan istuntokauden päättämisestä. Puhemiesneuvosto kokoontuu ennen kyselytuntia.- Minusta nyt olisi reilua tietää, miten tässä talossa jatketaan, Kiuru totesi.