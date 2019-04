Antti Häkkänen: Seksuaalirikosten rangaistukset kiristyvät

Oikeusministerin mukaan rangaistusten kiristämisiä on lisää valmistelussa.

Valtioneuvosto esitti tänään torstaina, että tasavallan presidentti vahvistaisi perjantaina viimeiset osat oikeusministeri Antti Häkkäsen (kok.) rangaistusten kiristämisen paketista.

Lapsiin kohdistuvien törkeimpien seksuaalirikosten rangaistusten kiristäminen tulisi voimaan maanantaina ja rikosten uusijoiden rangaistusten kiristäminen ensi vuoden alussa.

– Lapsia on suojeltava yhä paremmin. Pahoja ja sairaita ihmisiä on estettävä vahingoittamasta lapsia. Esimerkiksi poliisin ja sosiaalitoimen tekemä ennaltaehkäisevä työ on tärkeää, mutta myös rangaistuksia on kiristettävä. Nyt vahvistettavalla uudistuksella lapsenraiskaajan minimituomiota nostetaan kahdella vuodella ja maksimi on jatkossa sama kuin tapossa, ministeri Häkkänen toteaa tiedotteessa.

– Olen tyytyväinen, että rangaistusten kiristämisen ohjelma saadaan nyt kokonaan voimaan. Näillä toimenpiteillä seksuaalirikollisten, väkivaltarikollisten ja erityisesti lapsiin kohdistuvien rikosten rangaistukset kovenevat.

Ministeri Häkkäsen mukaan rangaistusten koventamisella vahvistetaan uhrin näkökulmaa ja korjataan oikeusjärjestelmän tiettyjä epäkohtia.

– Korjattavaa riittää myös jatkossa, mutta nyt on päästy oikealle uralle. Luottamuksen yhteiskunnassa pitää noudattaa lakia ja rikollisille pitää tulla oikeudenmukaiset seuraamukset.

Tällä vaalikaudella on viety läpi rikospolitiikassa useita kiristyksiä:

1. Rikoslakiin lisätään uusi rangaistussäännös törkeästä lapsenraiskauksesta. Rangaistus törkeästä lapsenraiskauksesta olisi 4 – 12 vuotta vankeutta, mikä merkitsisi vähimmäisrangaistuksen ankaroitumista kahdella vuodella.

2. Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistus korotettaisiin nykyisestä 4 vuodesta 6 vuoteen vankeutta.

3. Ehdollisen vankeuden oheisseuraamukseksi voidaan jatkossa lisätä valvonta

4. Yhdyskuntapalveluksen enimmäismäärää on kasvatettu 90 tunnista 120 tuntiin

5. Vapautuvien vankien väkivaltariskin arviointia on kiristetty

6. Rikoksenuusijoiden rangaistuksia on kiristetty ns. ensikertalaisuuskriteeriä kiristämällä

7. Sakon muuntorangaistuksen käyttöalaa laajennettiin

8. Uusi vakaville rikoksen uusijoille tarkoitettu yhdistelmärangaistus otettiin käyttöön

9. Terrorismirikoslainsäädäntöä on kiristetty

10. Rikoslakiin lisättiin uusi törkeää luonnonsuojelurikosta koskeva säännös

Lisää kiristyksiä

Häkkäsen mukaan rangaistusten kiristämistä koskevia toimenpiteitä on lisää valmistelussa. Erityisesti seksuaalirikoksiin on valmistelussa lisää kiristyksiä.

– Oikeusministeriössä on toimeksiannostani aloitettu raiskaus- ja hyväksikäyttörikoslainsäädännön kokonaisuudistus. Tarkoituksena on vahvistaa näihin törkeisiin tekoihin syyllistyneiden saamista vastuuseen teoistaan. Olen linjannut valmistelua niin, että seksuaalirikosten minimirangaistuksia tulee nostaa edelleen tämän uudistuksen osana, Häkkänen toteaa

Lähisuhdeväkivallan uhrien asemaa tulee Häkkäsen mukaan ensi vaalikaudella parantaa. Erityisesti väkivaltarikosten rangaistuksia on kiristettävä ja lähisuhdeväkivallan uhrien suojaamista on parannettava esimerkiksi jalkapannalla.

– Naisiin kohdistuvaa lähisuhdeväkivaltaa on torjuttava nykyistä tehokkaammin. Oikeusministeriössä on valmisteltu lähestymiskiellon vaikuttavuuden tehostamista nykyisestä lisäämällä sähköinen valvonta osaan lähestymiskieltomääräyksiä. Asiaa koskeva muistio on tällä hetkellä lausunnoilla.

– Tällaisen sähköisen valvonnan avulla lähestymiskiellolla suojattavan henkilön, joka on usein lähisuhdeväkivallan uhri, asemaa voitaisiin suojata paremmin, Häkkänen painottaa.

Häkkänen kiinnittää huomiota tarpeeseen kiristää edelleen vakavimpien rikollisten rangaistuksia erityisesti elinkautisvankien osalta.

– Meidän on tarpeen vaikeuttaa sellaisen elinkautisvangin vapauttamista, joka on todettu vaarallisuusarviossa uhaksi muiden ihmisten hengelle ja terveydelle. Toisena tärkeänä teemana pidän elinkautisen vankeuden todellisen pituuden kiristämistä niillä henkilöillä, jotka ovat saaneet tuomionsa useammasta kuin yhdestä murhasta.

– Suomessa saa saman elinkautisen, tappaa yhden tai viisi. Rumasti tai realistisesti sanottuna tämä saattaa jopa kannustaa useampiin henkirikoksiin kerralla. Tähän tarvitaan ensi vaalikaudella muutos, Häkkänen linjaa.