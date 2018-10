Anne Berner: Verojen laskeminen uudistaisi autokantaa

Ministerin mukaan liikenteeseen olisi saatava energiatehokkaampia ja pienipäästöisempiä autoja.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) mukaan kotimaisen autokannan nuorentamista voitaisiin vauhdittaa verotuksen kautta.

– Suomen autokanta on vanhaa ja ikääntyneet autot saastuttavat. Autokannan uudistaminen on yksi keino liikenteen päästöjen vähentämisessä. Hinta taas on yksi tärkeimmistä auton hankintaan vaikuttavista tekijöistä, Berner kirjoittaa blogissaan.

– Veroja alentamalla autokanta uusiutuisi. Veroratkaisuilla ja vanhojen autojen romutuspalkkiolla voidaan ohjata kuluttajien valintoja. Vanhojen suuripäästöisten autojen sijaan liikenteeseen on saatava energiatehokkaampia ja pienipäästöisempiä autoja.

Hänen mukaansa toimenpiteet ovat perusteltuja myös ilmastonmuutoksen torjumisen näkökulmasta.

– Tarvitaan nopeita ja radikaaleja muutoksia sekä tuotannossa että kulutuksessa, myös liikenteessä. Suomen kasvihuonekaasupäästöistä viidennes tulee liikenteestä.

Berner huomauttaa, että Suomeen tuodaan kuluvan vuoden aikana noin 40 000 käytettyä autoa, pääasiassa Saksasta ja Ruotsista.

– Nämä autot ovat usein vanhahkoja, suuripäästöisiä dieselautoja, jotka säilyvät käytössä pitkään. Kun tavoitteena on liikenteen päästöjen vähentäminen, näiden autojen kasvava kanta on ongelma.

Sähköautoille otettiin vuoden alussa käyttöön 2000 euron suuruinen hankintatuki, joka ei ole ainakaan vielä saavuttanut suurta suosiota.

– Tuki ei ole toiminut toivotulla tavalla. Uusia tuettuja sähköautoja on tähän mennessä ostettu alle 200 kappaletta. Tavoitteet ovat kaukana horisontissa. Päämäärä on, että liikenteessä olisi vuonna 2020 vähintään 20 000 ja vuonna 2030 vähintään 250 000 sähköautoa. On ilmiselvää, että tuen myöntämisen ehtoja on tarkistettava, Berner toteaa.

– Suomelle korkean teknologina maana on luontevaa kulkea liikenteen sähköistämisen etujoukoissa. Muutos on mahdollisuus sekä ilmastolle että liiketoiminnalle.