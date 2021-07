Angela Merkel vieraili tulva-alueella – ”Järkyttävää”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Saksan ja Belgian tulvissa on tähän mennessä kuollut 183 ihmistä.

Saksan liittokansleri Angela Merkel tutustui tulvien aiheuttamiin tuhoihin sunnuntaina, kertoo BBC. Liittokansleri lupasi nopeuttaa apua jälleenrakennukseen.

– Järkyttävää, voin melkein sanoa ettei saksan kielessä ole sanoja aiheutuneelle tuholle, hän luonnehti näkemäänsä.

Rakennuksille suoraan aiheutuneiden vahinkojen ohella myös esimerkiksi sähköt, viestintäyhteydet ja kaasulinjat ovat edelleen poikki tai tuhoutuneet. Valtiovarainministeri Olaf Scholzin mukaan hallitus tulee esittämään keskiviikkona 300 miljoonan euron pakettia välittömään apuun.

