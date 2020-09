Anders Tegnell naapurimaiden koronastrategioista: Siitä tulee katastrofi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ruotsin valtionepidemiologin mukaan kouluja ei voi avata ja sulkea.

Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnell uskoo, että Ruotsin koronatartuntojen määrä pysyy matalana, ja tartuntojen lisäykset ovat paikallisia purkauksia.

− Mitä se on muissa maissa, uskon että se tulee olemaan vakavampaa, Tegnell sanoo Financial Timesin haastattelussa.

Ruotsi ei ole sulkenut yhteiskuntaansa koronapandemian aikana muiden maiden tavoin, mikä on saanut rajua kritiikkiä, koska suhteellinen koronakuolleisuus on ollut Ruotsissa yksi maailman korkeimmista. Viime viikkoina tautitilanne on Ruotsissa kuitenkin pysynyt matalammalla tasolla.

Esimerkiksi Tanskassa ja Norjassa koronatilanne on lähtenyt selvästi huonontumaan.

Anders Tegnell uskoo, että muut maat ovatkin nyt haavoittuvaisempia uusille tautipurkauksille.

− Ne voivat todennäköisesti olla isompia, kun ei ole immuniteetin tasoa, joka tavallaan laittaa jarrun päälle, Tegnell sanoo.

Ruotsin terveysviranomaiset – Tegnell mukaan luettuna – ovat kiistäneet, että ajatus laumasuojasta olisi Ruotsin koronastrategian pohjana. Nyt hän sanoo, että immuniteetti on vähintään osittain taustalla Ruotsin rauhoittuneessa tautitilanteessa. Hän miettii, miten naapurimaat pärjäävät nyt ilman sitä.

− Mikä suojelee Kööpenhaminaa tänään? Sen tulemme näkemään.

Anderss Tegnell arvostelee maita, jotka ovat valinneet strategiakseen yhteiskunnan sulkemisen.

− Se on kuin tappaisi kärpäsen vasaralla.

Hän on halunnut Ruotsiin koronastrategian, joka voi toimia vuosien ajan sen sijaan, että strategiaa täytyy koko ajan muuttaa.

− Emme näe elinkelpoisena sitä, että yhteiskunta suljetaan dramaattisesti, sitten avataan ja sitten taas suljetaan. Kouluja ei voi avata ja sulkea, siitä tulee katastrofi. Todennäköisesti myöskään ravintoloita ja muita sellaisia ei voi avata ja sulkea monia kertoja. Kerran tai kaksi kyllä, mutta sitten ihmiset väsyvät ja liiketoiminta kärsii varmaankin enemmän kuin jos ne olisi suljettu kokonaan.

Eurooppalaiset terveysasiantuntijat arvostelivat aiemmin tällä viikolla Ruotsia siitä, että se ei ole antanut maskisuositusta joukkoliikenteeseen ja muille julkisille paikoille. Anders Tegnell on aiemmin todennut, että maskeihin luottaminen on vaarallista, koska ne antavat valheellisen turvallisuudentunteen.

− Kasvomaskit ovat helppo ratkaisu, ja en luota helppoihin ratkaisuihin monimutkaisissa ongelmissa, hän sanoo FT:lle.