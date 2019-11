Analyysi: Keskusta yllätti demarit täysin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Perussuomalaiset haistoivat pelin paikan ja vaihtoivat lennossa ehdokastaan Kelan pääjohtajaksi.

Kelan valtuutetut päättivät eilen esittää Kelan uudeksi pääjohtajaksi sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtajaa Outi Antilaa äänestyksen jälkeen. Valintatapa oli poikkeuksellinen, sillä Antila ei ollut Kelan valtuutettujen työvaliokunnan esittämä ehdokas.

Kuudesta haastatellusta loppusuoralle selvisivät Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja, professori Lasse Lehtonen (sit.) ja Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio (sd.), jotka pärjäsivät parhaiten psykologisissa testeissä ja johtamisarvioinneissa. Työvaliokunta ei kuitenkaan päässyt yksimielisyyteen ehdokkaasta, vaan päätti ehdottaa jommankumman valitsemista Kelan valtuutetuille.

Verkkouutisten tietojen mukaan keskusta olisi halunnut solmia SDP:n kanssa laajemman paketin, jossa olisi sovittu myös muiden paikkojen jaosta puolueiden kesken. Esimerkiksi valtiovarainministeriön kansliapäällikön paikka on auki, ja valtiosihteeri Martti Hetemäen seuraaja on vielä valitsematta. Demarit eivät kuitenkaan suostuneet leipomaan tästä diiliä.

Kelan pääjohtajan paikka on ollut vuosikymmeniä keskustalaisten hallussa. Viikonloppuna Kelan valtuutettu, kansanedustaja Markus Lohi (kesk.) käynnisti operaation STM:n vakuutusosaston päällikön Outi Antilan valitsemiseksi Kelan pääjohtajaksi. Viimeksi vuonna 2016 Antila hävisi arvalla Kelan pääjohtajan paikan Elli Aaltoselle, joka jää nyt eläkkeelle.

Kokoomus oli valmis tukemaan Outi Antilaa, vaikka myös Lasse Lehtonen olisi käynyt kokoomukselle. Vihreiden kansanedustaja Bella Forsgrén puolestaan oli tukenut Antilan valintaa jo työvaliokunnan kokouksessa. Hänet oli helppo saada äänestämään Antilan puolesta.

Antilan valinnan kannalta vaa’ankieliasemassa olivat perussuomalaiset. Perussuomalaiset tekivät eilen iltapäivällä ryhmäpäätöksen ehdokkaastaan, mutta eivät suostuneet kertomaan sitä.

Työvaliokunta kokoontui juuri ennen Kelan valtuutettujen kokousta. Siellä kokoomuksen Sari Sarkomaa kertoi muille, että kokoomuksella ja keskustalla on yhteinen näkemys Antilan valinnasta. Keskustan ratkaisu tuli demareille täytenä yllätyksenä.

Perussuomalaiset pitivät käytäväpalaverin ja muuttivat kantaansa

Perussuomalaiset ilmoittivat työvaliokunnassa kannattavansa Lasse Lehtosta, mutta juuri ennen Kelan valtuutettujen kokousta perussuomalaiset pitivät käytävällä pienen palaverin ja vaihtoivat kantaansa. Myös he tulivat Antilan tueksi.

Tässä vaiheessa oli selvää, että Antilalla oli Kelan valtuutettujen enemmistö tuki takanaan. Kelan valtuutettujen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Ilmari Nurminen (sd.) pyysi neuvottelutaukoa. Hallitusryhmiä edustavat kansanedustajat marssivat ulos kokoushuoneesta. Palaverissa huudettiin, mutta mikään ei kääntänyt enää kantansa jo päättäneiden valtuutettujen päitä.

Outi Antila valittiin Kelan pääjohtajaksi äänin 8-4. Demareiden ehdokasta Hanna Tainiota tukivat SDP:n kansanedustajat Ilmari Nurminen, Tarja Filatov ja Kristiina Salonen sekä vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula. Outi Antilan puolesta äänestivät keskustan kansanedustajat Markus Lohi ja Petri Honkonen, kokoomuksen kansanedustajat Sari Sarkomaa ja Anna-Kaisa Ikonen, perussuomalaisten kansanedustajat Riikka Slunga-Poutsalo, Kike Elomaa ja Kaisa Juuso sekä vihreiden Bella Forsgrén.

Sitoutumatonta Antilaa on pidetty keskustaan kallellaan olevana, koska hän on työskennellyt 1990-luvun alussa Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton MTK:n lakiasiainjohtajana. Antila on kuitenkin entinen kokoomusnuori.

Nähtäväksi jää, miten keskustan manööveri vaikuttaa hallitusyhteistyöhön ja tuleviin valintoihin. Ainakin se kiristää hallituspuolueiden välejä.