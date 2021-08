AL: Rokotustodistuksissa virheitä Tampereella

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Omakannan koronarokotustodistuksissa on havaittu virheitä viime päivinä.

Tehosterokotuksen eli kakkospiikin saaneilla todistuksessa on Tampereella voinut edelleen näkyä merkittynä vain yksi rokoteannos, vaikka he ovat jo hakeneet toisenkin rokoteannoksen, kertoo Aamulehti.

Toinen annos ei ole kirjautunut Omakantaan kuten pitäisi, vaikka rokotustodistuksen merkintä 1/2 on päivätty sille päivämäärälle, jolloin ihminen on käynyt kakkosrokotuksella.

Rokotuspisteellä työntekijän pitää merkitä tietokoneelle, monesko rokotusannos on kyseessä. Lähtökohtaisesti järjestelmä olettaa, että kyseessä on ykkösannos eli merkintä on 1/2.

– Jos työntekijä ei huomaa käsin vaihtaa sitä, rokotustodistus ei tulostu oikein, kertoo Ratinan rokotusyksikön osastonhoitaja Maria Riski AL:lle.

Omat rokotustiedot kannattaa siis tarkistaa sen jälkeen, kun on saanut molemmat rokotukset. Rokotustodistuksessa pitäisi silloin näkyä merkintä 2/2 kohdassa ”Saadut rokoteannokset ja tarvittavien annosten kokonaismäärä”.