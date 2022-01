AKT aloittaa saarron Suomen satamissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tukitoimien aikana ahtaajat eivät käsittele UPM:n paperia, sellua ja kartonkia.

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n hallitus ilmoittaa tukevansa Paperiliiton ja Sähköliiton työtaisteluja UPM:n tehtailla.

Tukitoimet toteutetaan saartona Suomen satamissa. Sen aikana ahtaajat eivät käsittele UPM:n paperia, sellua ja kartonkia. Saarto alkaa maanantaiaamuna kello 6.00.

AKT:n näkemyksen mukaan UPM on kieltäytynyt konsernikohtaisesta työehtosopimusneuvottelusta ideologisista syistä. Liitto syyttää yhtiötä pyrkimyksestä ”siirtyä työnantajien saneluun”.

– Muuta taustaa vasten on vaikea ymmärtää, miksi sopiminen UPM:n johdolle on niin vaikeata samalla kun monilla muilla aloilla sopimus on saatu aikaiseksi, AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko toteaa tiedotteessa.

Hänen mukaansa maissa, joissa ammattiliitot ovat heikkoja, ei voi yleensä puhua hyvinvointiyhteiskunnasta ”tai edes ihmisoikeuksista”.

UPM:n mukaan liiketoimintakohtaiset sopimukset ovat tärkeitä, sillä yksiköiden toiminta on keskenään hyvin erilaista.

– Katseemme ei ole ensi kuussa tai ensi vuodessa, vaan tavoittelemme sopimuksia, jotka mahdollistavat kunkin liiketoiminnan menestyksen pitkälle tulevaisuuteen. Liiketoimintojen menestys tarkoittaa hyvää myös työntekijöille, UPM:n työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén totesi aiemmin.