Ajokeli muuttuu huonoksi, kaupunkitulvat mahdollisia

Sateet ja ukkoset valtaavat tänään Suomen.

Aajokeli voi muuttua lähipäivinä paikoin huonoksikin Etelä- ja Keski-Suomessa, sääpalvelu Foreca kertoo.

Syynä ovat tiistaina ja keskiviikkona Suomea koettelevat rankkasateet. Heinäkuussa joillakin paikkakunnilla vettä on ropissut kaksinkertainen määrä normaaliin sademäärään nähden, ja pian voi sataa yli 50 millimetriä lisää.

Vettä tulee paikoin niin paljon, että kaupunkitulvatkin ovat mahdollisia. Samassa monen paikkakunnan sade-ennätykset voivat mennä uusiksi.

– Heinäkuun aikana vettä on kertynyt hyvin runsaasti erityisesti maan itäosassa ja Kainuun alueella. Kajaanissa on satanut tähän päivään mennessä 183,9 millimetriä. Normaali sademäärä alueella on noin 80 millimetriä, Forecan meteorologi Markus Mäntykannas kertoo.

Heinäkuun kaikkien aikojen sade-ennätys on mitattu vuonna 1932 Laukaalla. Tuolloin vettä tuli kuukaudessa 301,9 millimetriä.

– Ei ole täysin mahdotonta, että lähipäivien rankkasateiden jälkeen tätäkin sadesummaa jossain päin maata lähestytään, Mäntykannas sanoo.

Vaarana tien päällä ovat vesiliirtoon joutuminen ja näkyvyyden heikentyminen. Liikenteen lähtevän kannastaakin tarkistaa rengaspaineet ennen liikkeelle lähtöä – liian alhaisilla rengaspaineilla vesiliirto voi koitua kohtalokkaaksi.

