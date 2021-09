Afganistanin viimeinen vastarinta taipui

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Talebania vastustavat Panjshirin taistelijat esittävät aselepoa.

Afganistanin Taleban-hallintoa vastaan taisteleva Panjshirin laakson kansallinen vastarintaliike NRF esittää aselepoa.

Asiasta uutisoivan CNN:n mukaan NRF-johtaja Ahmad Massoud kirjoitti sunnuntaina Facebookissa olevansa valmis neuvotteluihin ja sotatoimien lopettamiseen, jos Taleban vetää joukkonsa pois Panjshirista ja sen vieressä sijaitsevalta Andarabin alueelta. Massoud viittasi Kabulin uskonnollisten johtajien esittämään vetoomukseen rauhasta.

Afganistanin neuvostomiehitystä ja aiempaa Taleban-hallintoa aikanaan menestyksellä vastustaneen vaikeakulkuisen laakson tilanteesta on ollut vaikea saada vahvistettua tietoa.

Taleban aloitti viime viikolla hyökkäyksen Panjshiriin, mutta sen kulusta on liikkunut ristiriitaisia tietoja. Sekä talebanit että NRF-joukot ovat viestineet voitoista ja viholliselle aiheutetuista tappioista. Taleban tiedotti viikonloppuna valloittaneensa valtaosan Panjshirista. Tieto on kuitenkin kiistetty monilla NRF-joukkoja tukevilla sosiaalisen median tileillä. NRF on myöntänyt tiedottajansa Fahim Dashtyn ja kenraali Abdul Wudod Zaran menehtyneen viikonlopun taisteluissa.

Taleban ei tiettävästi ollut vielä maanantaina aamulla vastannut vastarintaliikkeen tulitaukoehdotukseen.