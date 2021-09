Afganistanissa leimahti: Satojen talebanien väitetään kuolleen

Taleban ja vastarintaliike ottivat yhteen Panjshirissa.

Taleban-hallintoa vastustava vastarintaliike väittää surmanneensa yhteenotoissa suuret määrät Talebanin taistelijoita.

Julkisuudessa kiertää erilaisia arvioita uhriluvuista. Panjshirin laakson vastarintaliikettä tukevilta Twitter-tileiltä on julkaistu kuvia, joissa näkyy väitetysti kaapattua kalustoa ja jopa surmattujen talebanien ruumiita. Talebanin väitetään kärsineen jopa satoja uhreja.

Taleban on puolestaan väittänyt surmanneensa valtavat määrät vastarinnan joukkoja.

Varmaa on toistaiseksi vain se, että Taleban on aloittanut torstaina sotatoimet Panjshirin vastarintaa vastaan. Niiden etenemisestä ei ole tietoa. NBC:n mukaan Taleban on kertonut valloittaneensa ”11 tärkeää asemapaikkaa”. Vastarintaliike on puolestaan tiedottanut, etteivät talebanit edenneet kilometriäkään.

Verkkouutiset on kertonut Panjshirin taistelijoista aiemmin muun muassa tässä jutussa.

Helposti puolustettavaan ja vaikeakulkuiseen laaksoon on virrannut tiettävästi tuhansia Taleban-hallintoa vastustavia afgaanitaistelijoita. Heidän joukossaan on tiettävästi entisiä Afganistanin asevoimien erikoisjoukkojen sotilaita.

Kansalliseksi vastarinnaksi (NRF) nimetyn liikkeen johdossa on entisten Afganistanin hallituksen viranomaisten lisäksi muun muassa 32-vuotias Ahmad Massoud, 1980- ja 1990-lukujen maineikkaan vastarintajohtaja Ahmad Shah Massoudin poika. Ahmad Massoud on vaatinut Yhdysvaltoja tukemaan NRF:n taistelua. Liike väittää, että sen riveissä on jopa 12 000-15 000 taistelijaa.

