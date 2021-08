Afganistanin ”voittamaton laakso” sotii yhä Talebania vastaan

Tuhannet Talebania yhä vastustavat afgaanitaistelijat ovat kerääntyneet Panjshirin laaksoon jatkamaan taistelua islamistijärjestöä vastaan. Vuorien ympäröimä alue on ollut vuosikymmenien saatossa tärkeä tukikohta niin neuvostojoukkojen kuin Talebaninkin vastaisessa sodassa.

Vaikeakulkuiseen laaksoon johtaa käytännössä vain yksi tie. Panjshiria luonnehditaankin tästä löytyvässä BBC:n reportaasissa ”voittamattomaksi laaksoksi”. Aluetta täplittävät yhä tuhoutuneet Neuvostoliiton asevoimien panssarit ja helikopterit.

– Puna-armeija kaikessa mahdissaan ei kyennyt päihittämään meitä. Taleban yritti valloittaa laakson 25 vuotta sitten ja epäonnistui. He kohtasivat murskatappion, Afganistanin kansalliseksi vastarinnaksi (NRF) nimetyn ryhmän ulkomaan suhteiden johtaja Ali Nazari sanoo BBC:lle.

Eräs NRF-ryhmän johtajista on 32-vuotias Ahmad Massoud, 1980- ja 1990-lukujen maineikkaan vastarintajohtaja Ahmad Shah Massoudin poika. ”Panjshirin leijonana” tunnettu vanhempi Massoud toimi Afganistanin Pohjoisen liiton sotapäällikkönä ja taisteli aikanaan sekä neuvostomiehitystä että Talebania vastaan. Al-Qaida surmasi hänet syyskuussa 2001 vain kaksi päivää ennen WTC-iskuja.

Ahmad Massoud on varoittanut NRF:n ryhtyvän aktiiviseen vastarintaan Kabulin Taleban-hallintoa vastaan, mikäli se kieltäytyy hyväksymästä muita osapuolia Afganistanin tulevaan hallitukseen.

NRF on kertonut, että sen riveissä on Panjshirissa jopa 12 000-15 000 taistelijaa. Todellisia lukuja on kuitenkin vaikea vahvistaa.

– Olen valmis seuraamaan isäni jalanjälkiä mujahediin-taistelijoiden kanssa, jotka ovat jälleen kerraan valmiita ottamaan yhteen Talebanin kanssa. Meillä on runsaasti ammuksia ja aseita, joita olemme keränneet kärsivällisesti isäni ajoista lähtien, koska tiesimme, että tämä päivä voisi koittaa, Ahmad Massoud kirjoitti hiljattain Washington Postin mielipidekirjoituksessaan.

Massoud varoitti Talebania kovasta vastarinnasta, mikäli se lähtee hyökkäämään Panjshiriin. Vastarintajohtajan mukaan NRF ei kuitenkaan selviä ilman länsimaista materiaalitukea. Hän vetosi eritysesti Yhdysvaltoihin.

– Voitte yhä tehdä paljon vapauden puolesta. Olette ainoa toivomme.

