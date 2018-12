Aeroflotin pilotti löi 1986 vetoa laskeutumisesta sokkona – 70 kuoli

Lokakuussa 1986 Neuvostoliiton Jekaterinburgista Groznyiin matkalla olleen Aeroflotin lento 6502:n lentäjä esitti ohjaamossa kohtalokkaan vedonlyönnin. Hän väitti varapilotilleen osaavansa laskeutua kaksimoottorisella Tupolev Tu-134A -matkustajakoneella sokkona.

Lentäjä ehdotti, että ohjaamon ikkunoiden eteen vedettäisiin verhot, minkä jälkeen hän voisi suorittaa laskeutumisen vain koneen mittarien avulla.

View from the Wing -sivusto on nostanut käsittämättömän tapauksen uudelleen esiin. Sivusto pohtii, miksi varalentäjä päätyi hyväksymään kyseisen vedonlyönnin: olisi ollut hyvin epätodennäköistä, että hän olisi jäänyt eloon pilotin epäonnistuessa.

Koneen lähestyessä määränpäätään lentäjä ei huomioinut matalasta lentokorkeudesta seurannutta automaattivaroitusta. Hän ei myöskään noudattanut lennonjohdon kehotusta, jonka mukaan lähestyminen olisi pitänyt tehdä uudestaan.

Kone jysähti maahan noin 280 kilometrin tuntivauhdilla ja kääntyi ylösalaisin. Tupolevin 94 matkustajasta 70 kuoli.

Varalentäjä yritti pelastaa matkustajia lentokoneen palavista raunioista, mutta menehtyi lopulta sydänkohtaukseen matkalla sairaalaan. Vedonlyöntiä ehdottanut lentäjä tuomittiin 15 vuoden vankeusrangaistukseen, joka lopulta lievennettiin kuuteen vuoteen.

