Äärivasemmiston mielenosoittajat hyökkäsivät poliisia vastaan Berliinissä

Berliinin sisäministeriö kertoo tiedotteessaan, että äärivasemmiston vappupäivän illan mellakoinnissa Neuköllnin kaupunginosassa loukkaantui peräti 93 poliisia. Pidätettyjä on 354. Osavaltion sisäministeri Andreas Geisel tuomitsee jyrkästi mellakoitsijoiden toimet sekä toivoo hyvää ja pikaista paranemista loukkaantuneille poliiseille.

-Poliisiin kohdistuvalla väkivallalla ja sokealla tuhoavalla raivolla ei ole mitään tekemistä poliittisen protestin kanssa. Emme hyväksy, että jotkut väkivaltaa haluavat autonomistit yrittävät käyttää vappupäivän rauhallisia mielenosoituksia omiin tarkoituksiinsa. Emme anna sijaa väkivallalle, sanoi Geisel.

Kansainvälisen työn päivän jopa 30 000 osallistujan mielenosoitukset olivat sujuneet rauhallisesti. Poliisi poimi illalla mielenosoittajien joukosta muutamia äärivasemmistolaisia, jotka eivät noudattaneet pandemia-ajan hygienia- ja etäisyyssäädöksiä. Alkoi nujakointi, protestoijat heittelivät poliisia lasipulloilla ja kivillä sekä sytyttivät tuleen roska-astioita ja trukkilavoja.

-Poliisi oli varautunut hyvin ja tilanne oli koko ajan kontrollissa. Kuten on kerrottu, poliisi määräsi osallistujia noudattamaan hygieniasääntöjä kaikkien suojelemiseksi. Viranomaisten johdonmukaisen toiminnan ansiosta lyhytkestoiset mutta erittäin väkivaltaiset mellakat Neuköllnissä eivät levinneet muualle ja sivukaduille. Suuret kiitokseni kaikille Berliinin poliiseille, Berliinin palokunnalle, liittovaltion pelastuslaitoksella ja poliisille, kiitti Geisel tiedotteessa.

1 May 2021, riot police at a raging fire in Neukölln shortly before curfew pic.twitter.com/Yd8nG6rFSF

— Elliot Douglas (@ElliotDee) May 1, 2021