YTK:n mukaan työttömyys laski huhtikuussa

Työttömyys aleni huhtikuussa, kertovat Suomen suurimman työttömyyskassan YTK:n luvut.

YTK Työttömyyskassan jäsenistön työttömyysaste oli huhtikuussa 6,7 prosenttia. Työttömyys laski 0,6 prosenttiyksikköä, maaliskuussa se oli 7,3 prosenttia.

Työttömyysaste palasi nyt helmikuun tasolle. Silloin se oli sama 6,7 prosenttia.

– Työttömyyden nousukiito näyttäisi pysähtyvän. Kesän tilanne on vielä hämärän peitossa, mutta ainakaan huhtikuun luvut eivät anna aihetta suureen huoleen työttömyyden kehityksestä. Kesän alkaessa moni toki jää työttömäksi määräaikaisten työsuhteiden päättyessä, mutta toisaalta useat myös työllistyvät kesä- ja kausitöihin, sanoo YTK:n toimitusjohtaja Auli Hänninen tiedotteessa.

Maakunnista työttömyys on korkeinta tällä hetkellä Etelä-Karjalassa, jossa 10,6 prosenttia YTK:n jäsenistä on barometrin mukaan työttömänä. Usein kärkisijalla olleessa Lapissa tilanne on juuri nyt parempi, 8,5 prosenttia. Tähän vaikuttanee etenkin kevättalven kausityöllisyys.

Paras tilanne työttömyyden osalta manner-Suomessa on edelleen Pohjanmaalla, jossa työttömyysaste on vain 4,6 prosenttia. Myös Uudenmaan työttömyysaste on hyvin matala, 5,1 prosenttia.

– Pohjanmaa on työllisyyden kestomenestyjä, ja Uudenmaan osalta näkyy työvoiman suuri kysyntä, joka vetää työttömyyttä alaspäin. Etelä-Karjalan tilanteeseen vaikuttanee Venäjä-yhteyksien katkeaminen, Hänninen pohdiskelee.