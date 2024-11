”Ystävä Unkarissa” – Näin Donald Trumpin voitto vaikuttaa Viktor Orbanin asemaan

– Lopetin juuri puhelinkeskustelun presidentti [Donald] Trumpin kanssa. Toivoin hänelle parasta menestystä ensi tiistaille. Viisi päivää jäljellä, ristikäämme kätemme.

Näin kirjoitti Unkarin pääministeri Viktor Orban viestipalvelu X:ssä USA:n presidentinvaalien alla.

Orban on avoimesti toivonut Trumpin paluuta Valkoiseen taloon. Hän on tavannut tulevan presidentti Trumpin Joe Bidenin presidenttikauden aikana toistuvasti. Viimeksi heinäkuussa Naton huippukokouksen yhteydessä hän lensi Washingtonista Mar-a-Lagoon Trumpin huvilalle.

– Pian ensimmäisen kautensa jälkeen Trump ymmärsi, että hänellä on ystävä Unkarissa, jonka kanssa löytyy poliittisesti paljon yhteistä. Näyttää, että he pitävät toisistaan, toteaa Unkarin Eurooppalainen yhteisö -kansalaisjärjestöä johtava István Hegedús.

Hän oli yksi Orbanin Fidesz-puolueen perustajista 80-luvun lopulla, mutta erosi puolueesta jo vuonna 1994 sen kansallismielisyyden johdosta.

– Orbán on ollut hyvin systemaattisesti Trumpin puolella koko ajan. Hän on ollut kutsuvieraana USA:ssa republikaanien tilaisuuksissa, ja johtavia republikaaneja on vieraillut Budapestissa järjestetyissä CPAC-kokouksissa, sanoo Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin tutkija Katalin Miklóssy.

Miklóssy alleviivaa Orbanin tiivistä suhdetta Trumpiin. Orbanin vaalikampanjan vastaavia oli mukana auttamassa Trumpia voittamaan. Ranskan Le Monde -lehden tietojen mukaan Unkarin hallitus maksoi kymmeniä miljoonia euroja Trumpin kampanjakassaan.

Donald Trump on taas puhunut Orbanista ihailevaan sävyyn miehenä, joka on kyennyt pysymään vallassa jo 14 vuotta.

– Myös Orban on ollut hyvin suorasanainen ylistäessään Trumpin johtavaa roolia konservatiivien keskuudessa, ja saanut näin Trumpin huomion, István Hegedús toteaa.

Unkarin pääministeri kertoi medialle avaavansa samppanjapullon Trumpin voiton selvittyä merkkinä siitä, että tämä merkitsi myös hänen voittoaan.

Mikä sitten on miesten suhde jatkossa?

– Varmasti Trump tulee asioimaan Orbanin kanssa. Mutta kuinka tiivis heidän suhteestaan tulee, se nähdään. EU:ssa Orban on yhä häirikkö, jolla on vähän valtaa sen poliittisiin linjauksiin, toteaa Hegedús.

Hän veikkaa, että halutessaan vaikuttaa EU:n asioihin Donald Trump saattaa toimia pikemminkin Italian pääministerin Giorgia Melonin kuin Viktor Orbanin kautta. Meloni on maltillisempi ja hänellä on laajempi vaikutusvalta EU:ssa.

– Trumpin uuden kauden välitön vaikutus on se, että konservatiiviset kansallismieliset voimat Euroopassa vahvistuvat. Tämä merkitsee todennäköisesti tiivistyvää yhteistyötä Italian Melonin, Patrioottien sekä äärioikeiston suverenistien kesken. Mahdollisesti myös parlamentin suurin ryhmä EPP ja sen konservatiivisiipi on tässä mukana, ainakin ECR:n kanssa, Katalin Miklóssy sanoo.

Laita- ja äärioikeisto vahvistuu

Euroopan laita- ja äärioikeiston puolueilla on nyt noin neljäsosa EU-parlamentin paikoista.

Budapestissa toimivan riippumattoman Political Capital ajatuspajan tutkija Richárd Demény uskoo, että Trumpin voitto vahvistaa EU:n laita- ja äärioikeiston asemaa erityisesti maahanmuuttoasioissa.

Viktor Orbanin perustama Patriootit Euroopan puolesta on EU-parlamentin suurin laitaoikeiston ryhmittymä. Sen ytimessä ovat Orbánin Fidesz sekä Ranskan Marine Le Penin Kansallinen liittouma.

Toiseksi suurin ryhmittymä on Giorgia Melonin ja Puolan Laki ja oikeuspuolueen johtama Konservatiivit ja Reformistit ryhmä (ECR), johon kuuluu myös Perussuomalaiset. Kolmantena tulee Saksan äärioikeistolaisen AfD:n johtama Suverenistit.

– Donald Trump ei pidä EU:sta ja Natosta, eikä hän ole kovin kiinnostunut Euroopasta. USA:n katse kääntyy toisaalle, ja tämä sopii hyvin Orbanille, sanoo Demény.

Itävallassa äärioikeistoon luettu FPÖ voitti maan parlamenttivaalit syyskuussa, mutta se ei kuitenkaan johtane maan seuraavaa hallitusta. Saksassa on helmikuussa vaalit, joissa äärioikeistolaisen AfD:n kannatus vahvistunee selvästi.

Maiden tulevien hallitusten linjauksilla on merkitystä EU:n tulevaan linjaan.

– Orban voi nyt argumentoida, että populistisella oikeistolla on itsenäinen tulevaisuus, eikä heidän tulisi tehdä kompromisseja maltillisen oikeiston kanssa, Hegedús sanoo.

Unkarin hallinnon USA:n suhteet ovat olleet pohjamudissa Joe Bidenin kaudella. USA:n Budapestin suurlähettiläs David Pressman on ollut avoin piikki Unkarin hallinnon lihassa. Hän on esittänyt suoraa ja kovaakin kritiikkiä Orbanin politiikkaa kohtaan, erityisesti koskien Venäjää, ihmisoikeuksia ja seksuaalivähemmistöjä. Pressman on itse avoimesti homoseksuaali ja naimisissa miehen kanssa.

Unkarin valtamedia puolestaan on käynyt aggressiivista propagandakampanjaa USA:ta vastaan ja suurimmasta liittolaisesta on puhuttu kuin vihollisesta. Viktor Orbanin hallinto odottaa USA-suhteiden pikaista korjautumista Trumpin astuttua virkaan. Ukrainalle kehityskulku ei lupaa hyvää.

– Luulen, että trumpilainen Amerikka ensin -ajattelu vahvistuu EU:ssa ja sen myötä halukkuus tukea Ukrainaa vähenee. Jos näin käy myös Saksassa helmikuun vaalien jälkeen, niin Ukrainan osalta se on siinä, sanoo Miklóssy.

Orban on esittänyt, että EU:n tulisi huolehtia omasta puolustuksestaan eikä suunnata resurssejaan Ukrainaan. Miklóssy uskoo, että tällainen kansallisvaltioajattelu voimistuu EU:ssa. Trump on lupaillut nopeaa rauhaa Ukrainaan, mutta ei ole kertonut miten.

Suhteessa Trumpiin Viktor Orbanin hallinnolla on yksi iso rasite; sen läheiset suhteet Kiinaan, jonka niin Trump kuin siirtyvä Bidenin hallinto kokevat USA:n suurimpana uhkana.

Kiina on isoin ongelma miesten välissä. Unkarin Kiinan politiikka on saanut laajaa kritiikkiä myös EU:ssa, Demény toteaa.

Millainen rasite tästä tulee, se nähdään. Kiina on Unkarin tärkein ulkomainen investoija ja mm. USA:n ja EU:n turvallisuusuhaksi kokema Huawei on iso peluri Unkarin markkinoilla. Pian myös kiinalaisia sähköautoja valmistetaan Unkarissa.

Trumpin valinta vahvistaa Orbanin asemaa Unkarissa. Hegedús pelkää, että Donald Trumpin tammikuussa alkavalla valtakaudella pääministeri kykenee ajamaan Unkarin demokratian rippeetkin alas ja rakentamaan maasta autoritaarisen valtion EU:n sisälle.