Yritys otti käyttöön tekoälyllä toimivan HR-asiantuntijan – ovatko ihmisten työpaikat vaarassa?

Jatkuvasti kehittyvä tekoäly tulee olemaan keskeisessä roolissa tulevaisuuden työelämässä.

Esimerkiksi ohjelmistoalan yritys Atostek on valjastanut tekoälyn osaksi henkilöstöhallintoaan. Yritys on kehittänyt tekoälyllä toimivan AI-Marin, joka osaa vastata esimerkiksi sairauslomia tai perhevapaita koskeviin kysymyksiin.

– AI-Mari on toteutettu Microsoftin Azure-pilvipalveluun ja perustuu GPT-4 -kielimalliin, eli samaan, joka on tarjolla myös esimerkiksi ChatGPT:n maksullisessa versiossa. Siinä käytetään tekoälypohjaista hakua, eli tekoäly ei ole tässä tapauksessa pelkkä opetuksensa pohjalta vastaava yleinen chatbot, vaan sille on tallennettu tietokantaan laajasti Atostekin sisäisiä ohjeistuksia henkilöstölle sekä tietotekniikan palvelualan työehtosopimus, Atostekin markkinointi- ja viestintäjohtaja Risto Pitkänen kuvailee ohjelmiston toimintamallia Verkkouutisille.

Käytännössä ohjelmaa käytetään Pitkäsen mukaan hyvin samaan tapaan kuin esimerkiksi ChatGPT:tä, mutta se pohjaa vastauksensa ennen kaikkea sille tallennettuun aineistoon ja antaa vastauksiinsa myös lähdeviitteet.

Pitkäsen mukaan kokemukset uudesta tekoälypohjaisesta HR-avustajasta ovat olleet myönteisiä.

– Henkilöstö otti sen heti ensimmäisestä päivästä alkaen ahkeraan käyttöön. AI-Marin hyvä puoli on, että siltä saa vastauksen heti, ja sen avulla saa vastauksen juuri siihen omaan kysymykseensä huomattavan paljon helpommin kuin perinteisellä hakutoiminnolla, joka Atostekin ohjeissakin on ollut käytössä.

Hänen mukaansa vastaukset ovat olleet jopa yllättävän hyviä, vaikka etukäteen oli ilmassa epäilyksiä siitä, kuinka paljon se hallusinoisi tilanteissa, joissa vastausta ei löydy.

– Käytännössä se (tekoälyohjelma) tekee sitä varsin vähän ja tunnustaa yleensä reilusti, jos ei osaa vastata aineiston pohjalta, Pitkänen toteaa.

Ohjelmistoalan yritys tulee käyttämään ohjelmistoa sellaisenaan vain omassa sisäisessä käytössä, sillä se pohjautuu yrityksen sisäisiin ohjeisiin. Yritys aikoo kuitenkin tarjota asiakasyrityksilleen samaan teknologiaan perustuvia ohjelmistoja.

– Sama teknologia sopii suoraan oikeastaan mihin tahansa aineistoihin, joiden pohjalta halutaan pystyä kysymään tekoälyltä kysymyksiä. Se voidaan myös integroida monenlaisiin palveluketjuihin niin, ettei käyttöliittymä välttämättä olekaan chat-ruutu, vaan tekoäly toimii järjestelmän taustalla monenlaisissa toiminnoissa.

Pitkäsen mukaan tekoälypohjaisen HR-avustajan selvin hyöty on siinä, että ihmiset saavat kysymyksiinsä nopeasti vastaukset ja samalla henkilöstöhallinnon aikaa säästyy.

– Reilusti yli sadan hengen organisaatiossa henkilöstöllä ja esimiehillä on päivittäin aika paljon kysymyksiä HR-asioista. Tiedonhakuun ja vastaamiseen menee aikaa, joka on muusta pois.

Vaikka kokemukset ohjelmistosta ovat olleet pääosin myönteisiä, myös kehitettävää löytyy.

– Toistaiseksi AI-Mari ei aina välttämättä osaa erottaa, mikä lähdeaineistoista löytyvistä useista vaihtoehtoisista vastauksista olisi relevantein. Se saattaa esimerkiksi vastata kesälomien sopimisen aikatauluun liittyvään kysymykseen vanhan, vuonna 2022 julkaistun tiedotteen mukaisilla päivämäärillä.

– Jos näin käy, kysyjä voi toki tarkentaa, että tarkoitan vuotta 2024, jonka jälkeen AI-Mari osaa kyllä antaa myös ajankohtaisen vastauksen, Pitkänen jatkaa.

Ohjelmistoalan yrityksessä uskotaan, että tekoäly vapauttaa ihmisten aikaa tuottavampiin tehtäviin. PIXABAY

Viekö tekoäly tulevaisuudessa ihmisten työt?

Tekoälyn rooli työelämässä tulee oletettavasti kasvamaan tulevaisuudessa. Onko tässä riskinä, että tulevaisuudessa tekoäly vie ihmisiltä työt henkilöstöhallinnossa?

Sellaista ei Pitkäsen mukaan ainakaan Atostekilla ole näköpiirissä.

– Ennemminkin tekoäly vapauttaa ihmisten työaikaa toistuviin rutiinikysymyksiin vastaamisen sijaan tuottavampiin tehtäviin kuten esimerkiksi rekrytointiin, henkilöstön koulutuksen suunnitteluun ja kehittämistehtäviin.

Henkilöstöhallinnon lisäksi tekoälyä voidaan hyödyntää useissa muissakin työelämän toiminnoissa. Jo nyt lähes arkisia käyttötapauksia ovat esimerkiksi kielenkäännökset sekä kuvittaminen ja graafinen suunnittelu.

Pitkäsen mukaan AI-Marin tapaisissa ratkaisuissa on paljon potentiaalia.

– Esimerkiksi huoltohenkilökunta hyötyisi tekoälysovelluksesta, joka pystyy kaivamaan huolto-ohjeista ja aiemmista huoltotapauksista esille laitteen vian kuvauksen perusteella olennaiset asiat ja vastaamaan vielä jatkokysymyksiin niistä.

Pitkäsen mukaan yrityksellä on suunnitteilla isojen ohjelmistoprojektien käyttöön samantyylinen tekoäly, joka ei vastaakaan henkilöstöaiheisiin kysymyksiin vaan on vähän kuin työskentelyohjeista, projektin dokumentaatiosta ja käytännöistä kaiken tietävä työkaveri.

– Se voisi olla hyvä apu erityisesti lääketieteellisten ohjelmistojen kehittämisessä, sillä sen alueen projekteissa regulaatio edellyttää varsin tiukan laatujärjestelmän noudattamista.

