Ennen oli tapana sanoa, että Suomi elää metsästä. Nyt ja tulevaisuudessa Suomi elää yrittäjyydestä ja yrittäjähenkisyydestä. Jotta Suomi jatkossa pärjää ja työt tulevat tehdyksi, yrittämisen on oltava houkuttelevaa. On hienoa, että yrittäjyys houkuttelee nuoria tällä hetkellä aiempaa enemmän.

Yrittäjät tekevät työtään sitkeästi ja sydämellä. He työllistävät itsensä, luovat työpaikkoja sekä hyvinvointia työntekijöilleen ja koko Suomelle. Yrittäminen on elämäntapa ja asenne, joka on mukana yrittäjän arjessa, ilman työaikoja. Yrittäjällä on lähes aina yrityksessään kiinni koko omaisuus ja jaksamisen kautta usein myös oma terveys.

Olen aiemmin saanut toimia yrittäjänä tänä vuonna 100 vuotta täyttäneessä perheyrityksessä puolisoni kanssa. Tuolloin yrittäminen merkitsi minulle kovaa työntekoa. Yrittäminen ohjasi myös perheemme elämäntapaa ja se oli jatkuvasti läsnä jokapäiväisessä elämässämme. Perheyrityksen arvot ohjasivat vahvasti työtämme, lastemme kasvatusta, suhtautumista työntekijöihimme ja ympäröivään yhteiskuntaan.

Kun Aatu Toivakka vuonna 1923 perusti kaupan Mikkeliin, ei hän varmastikaan voinut ajatella, mihin perheyritys 100 vuotta myöhemmin oli edennyt. Perheyritys A. Toivakka Oy täytti tänä vuonna 100 vuotta ja on kasvanut monen vaiheen jälkeen rakennusliikekonserniksi, jonka liikevaihto on lähes 100 miljoonaa euroa ja joka tällä hetkellä työllistää yli 100 työntekijää. Pienestä sekatavarakauppayrityksestä K-ryhmän monimyymäläyritykseksi ja viimeisten vuosikymmenten aikana kiinteistösijoitus- ja rakentamisalan konserniksi. Kasvun ja muutoksen takana on kolmen yrittäjäsukupolven kova työ, ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilökunta sekä yrittäjien kyky sopeutua jatkuvasti muuttuvaan ympäristöön ja yhteiskuntaan. 100-vuotiaan perheyrityksen tarina on myös mielenkiintoinen kuvaus yhteiskuntamme muutoksesta.

Yrittäjät ovat mestareita sopeutumaan nopeastikin muuttuviin lakeihin ja sääntöihin, joita poliitikot ja virkamiehet usein liian lyhytnäköisesti ja myös populistisesti säätävät. Yrittäjien on pakko olla nopeita ja joustavia oman liiketoimintansa jatkumisen ja tulevaisuuden turvaamisen vuoksi. Toivon, että yrittäjiä aidosti kuunneltaisiin enemmän, kun yhteiskuntaa kehitetään ja lakeja säädetään. Velkainen kansantaloutemme nimittäin tarvitsee kipeästi lisää yrittäjyyttä ja menestyviä, kasvuhaluisia yrityksiä.