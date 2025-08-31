Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Huumeidenkäyttäjät piinaavat Töölön yrittäjiä. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Yrittäjät kertovat HS:lle dramaattisesta muutoksesta huumerikollisuudessa

  • Julkaistu 31.08.2025 | 18:00
  • Päivitetty 31.08.2025 | 15:59
  • Huumeet, Rikollisuus
Eräästä liikkeessä on varastettu tänä vuonna enemmän tavaraa kuin edellisen 15 vuoden aikana yhteensä.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Varkaudet ja häiriökäyttäytyminen ovat selvässä kasvussa Helsingin Töölössä, kertovat yrittäjät Helsingin Sanomille. Syyksi yrittäjät arvioivat lisääntyneen huumeidenkäytön.

Häiriöitä aiheuttavat yrittäjien mukaan huumeita käyttävät, ulkoasultaan epäsiistit nuoret miehet.

Esimerkiksi eräästä optikkoliikkeestä on varastettu muutaman kuukauden aikana enemmän tavaraa kuin viimeisen 15 vuoden aikana yhteensä. Optikko-yrittäjä Matti Piipposen liike taas joutui siirtämään aurinkolasit lukkojen taakse sen jälkeen, kun varas anasti tuhannen euron arvosta aurinkolaseja.

Tapaus ei ollut ainoa laatuaan, ja kesän aikana laseja onkin lähtenyt huumeidenkäyttäjien matkaan tuhansien eurojen arvosta.

– Nyt tälle tuli piste. Minulla ei ole enää varaa uusiin tapauksiin, Piipponen kommentoi Helsingin Sanomille.

Kampaajayrittäjä Miia Ikäheimo taas harmittelee joutuneensa laittamaan ovet lukkoon ja asentamaan kameravalvonnan sisäänpyrkijöiden vuoksi. Nuoret sekavat miehet koputtavat oveen ja haluavat tulla sisään.

Aiemmin kampaamoon on myös rynnännyt nuori mies, joka kävi kampaajaan käsiksi ja tönäisi häntä. Selkkaus aiheutui siitä, että miestä ei päästetty poistumaan kampaamon takaovesta.

– On surullista, että omalla työpaikallaan joutuu olla varpaillaan koko ajan. En silti halua syyllistää ketään. He ovat jo valmiiksi vaikeassa tilanteessa, Ikäheimo sanoo.

Poliisi ja Helsingin kaupunki tiedottivat kuluvalla viikolla, että huumeisiin liittyvät järjestyshäiriöt ovat kasvaneet Helsingissä alkuvuoden aikana. Myös huumeiden takavarikot ovat kasvussa. Takavarikkotilastoissa korostuu eritoten alfa-pvp eli kansankielisesti peukku.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)