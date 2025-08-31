Yrittäjät kertovat HS:lle dramaattisesta muutoksesta huumerikollisuudessa

Varkaudet ja häiriökäyttäytyminen ovat selvässä kasvussa Helsingin Töölössä, kertovat yrittäjät Helsingin Sanomille. Syyksi yrittäjät arvioivat lisääntyneen huumeidenkäytön.
Häiriöitä aiheuttavat yrittäjien mukaan huumeita käyttävät, ulkoasultaan epäsiistit nuoret miehet.
Esimerkiksi eräästä optikkoliikkeestä on varastettu muutaman kuukauden aikana enemmän tavaraa kuin viimeisen 15 vuoden aikana yhteensä. Optikko-yrittäjä Matti Piipposen liike taas joutui siirtämään aurinkolasit lukkojen taakse sen jälkeen, kun varas anasti tuhannen euron arvosta aurinkolaseja.
Tapaus ei ollut ainoa laatuaan, ja kesän aikana laseja onkin lähtenyt huumeidenkäyttäjien matkaan tuhansien eurojen arvosta.
– Nyt tälle tuli piste. Minulla ei ole enää varaa uusiin tapauksiin, Piipponen kommentoi Helsingin Sanomille.
Kampaajayrittäjä Miia Ikäheimo taas harmittelee joutuneensa laittamaan ovet lukkoon ja asentamaan kameravalvonnan sisäänpyrkijöiden vuoksi. Nuoret sekavat miehet koputtavat oveen ja haluavat tulla sisään.
Aiemmin kampaamoon on myös rynnännyt nuori mies, joka kävi kampaajaan käsiksi ja tönäisi häntä. Selkkaus aiheutui siitä, että miestä ei päästetty poistumaan kampaamon takaovesta.
– On surullista, että omalla työpaikallaan joutuu olla varpaillaan koko ajan. En silti halua syyllistää ketään. He ovat jo valmiiksi vaikeassa tilanteessa, Ikäheimo sanoo.
Poliisi ja Helsingin kaupunki tiedottivat kuluvalla viikolla, että huumeisiin liittyvät järjestyshäiriöt ovat kasvaneet Helsingissä alkuvuoden aikana. Myös huumeiden takavarikot ovat kasvussa. Takavarikkotilastoissa korostuu eritoten alfa-pvp eli kansankielisesti peukku.