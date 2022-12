Yötyöntekijät kertovat aina iskevästä vilusta ja väsystä – niille on selvä syy

Lääkäri Maiju Welling on avannut Twitterissä keskustelun yöllä töitä tekeviä vaivaavasta vilusta ja väsymyksestä.

– Yöpäivystyksissä aina sama: kello 4–5 iskee tolkuton väsy ja vilu. Kello kuuden lähestyessä olo piristyy, hän sanoo ja kysyy muiden kokemuksista.

Ketjussa kymmenet tviittaajat kertovat vastaavista havainnoista. Ajankohtaa kuvaillaan ”suden hetkeksi”.

– Olin aikoinaan Karolinskassa töissä ja tein pelkkää yötä ja pidin siitä. Silti tuli just nuo tuntemukset tuohon aikaan, plus tukka rasvoittui nopeammin ja unta tartti enemmän kuin päivätöissä. Yököillä kuuluu varusteisiin villatakki ihan hyvästä syystä, yhdessä tviitissä kerrotaan.

– Muistan tunteen (harvoista) yöpäivystyksistäni. Kerran tutisin, kun kutsutiin rytmihäiriöpotilasta tutkimaan. Oli pakko etsiä itselle tuoli sängyn viereen, kun epäilin, etten itse ehkä pysy tolpillani yhtään potilasta paremmin, toinen kertoo.

Eräs kommentoija kertoo tehneensä 1980-luvulla painotalossa yötöitä.

– Esimerkiksi kesällä painosalin kuumuus nousi sietämättömäksi koneiden käydessä täyttä vauhtia. Luvan kanssa saimme käydä ulkona jäähytauolla. Kello 3–5 oli kävijöitä vähän, kun ”palelti” (lämmöt noin 35), hän tviittaa.

– Ilmailussa tuo ajanjakso on WOCL, eli Window Of Circadian Low. Elimistön kaikki toiminnot ovat nukkumista ajatellen ”säädetty”. Nukahtamisen riski on suurimmillaan ja tuntuu kamalalta. Tuona aikana syntyneet vammatkin paranevat hitaammin, koska solutkin ”torkkuvat”, yhdessä tviitissä kerrotaan.

– Me mittailtiin aikanaan itseltämme paineita ja sykkeitä hiljaisella päivystysosastolla. Hurjan alhaisia lukemia. Otettiin kisaakin, kuka sai laskettua sykkeen ja happisaturaation alhaisimmaksi. Oma leposyke oli tuolloin 58, aamuyön kisassa se laski 38:aan, eräs kertoo.

Lääkäri Maiju Wellingpohtii tviitissään syytä viluun ja väsymykseen.

– Osin fysiologista, osin varmasti psyykkistä kun tietää, että kohta tämä yö on takana päin.

Lääkäri Soile Salomäki pohtii, johtuvatko tuntemukset kortisolitasojen matalasta tasosta.