TE: Näillä aloilla on suurimmat tulospalkkiot

Rahoitusalalla maksetaan asiantuntijatyötä tekeville työntekijöille parhaat tulospalkkiot, kertoo Talouselämä.

Ylemmille toimihenkilöille maksettujen bonusten mediaani oli vuonna 2025 10 prosenttia vuosipalkasta rahoitusalalla, käy ilmi Ylempien Toimihenkilöiden YTN:n keräämästä datasta. Se koostuu yli 25 000 palkansaajan vastauksista.

Seuraavaksi korkeinta bonusta maksettiin rakennusalalla, jonka tulospalkkioiden mediaani oli viime vuonna 9 prosenttia vuosipalkasta.

Kolmanneksi sijoittui teknologiateollisuus, jonka tulospalkkioiden mediaani oli 8,5 prosenttia vuosipalkasta.

Näiden alojen perässä tulevat ICT-ala, kemian ala, elintarvikeala sekä kaupan ala, joilla kaikilla maksettiin vuosipalkasta noin 8 prosentin suuruinen tulospalkkio.

Pienin tulospalkkio maksettiin YTN:n mukaan metsäalalla, jossa tulospalkkioiden mediaani oli 5 prosenttia.

Keskimäärin asiantuntijoiden tulospalkkio oli viime vuonna 6,9 prosenttia vuosipalkasta, mikä vastaa noin kolmen viikon palkkaa. Ylimmälle johdolle maksettujen tulospalkkioiden mediaani oli korkeampi, 13 prosenttia.

Suuria muutoksia tulospalkkioissa ei ole viime vuosina ollut. YTN:n datasta selviää, että 58 prosenttia vastanneista koki tulospalkkausjärjestelmän vähintään jonkin verran kannustavaksi. Sen sijaan sitä ei kokenut lainkaan tai koki vain vähän kannustavaksi 41 prosenttia vastaajista.

– Vastaajien kokemus siitä, miten hyvin omalla työpanoksella voi vaikuttaa tulospalkkioon, vaihteli voimakkaasti, YTN:n tutkimusryhmän puheenjohtaja Tuunia Keränen sanoo.

Talouselämä pyysi yrityksiä kertomaan omista tulospalkkiokäytännöistään. Kyselyyn vastasi 13 yritystä.

Yritysten välillä oli tuntuvia eroja siinä, miten suuria tulospalkkioita ne korkeimmillaan maksavat. Työeläkeyhtiöt Varma sekä Ilmarinen maksoivat jopa 12 kuukauden palkkaa vastaavia tulospalkkioita asiantuntijatehtävissä toimiville työntekijöille.

Varman mukaan tällaiset tulospalkkiot liittyvät sijoitustoiminnan vaativiin asiantuntijatehtäviin.

Nordea kertoi, että henkilöstölle maksettujen tulospalkkioiden enimmäismäärä Suomessa oli 3 200 euroa vuonna 2025.