SAK vaatii kehysriihestä alipalkkauksen kriminalisointia

Palkansaajien keskusjärjestö SAK vaatii hallituksen kehysriihestä päätöksiä, joilla puututaan työperäiseen hyväksikäyttöön.

SAK ehdottaa muun muassa alipalkkauksen kriminalisointia. Esimerkiksi Norjassa palkan tai sen osien maksamatta jättäminen on rikos. Suomessa todetun alipalkkauksen rangaistus on vain, että siihen syyllistynyt työnantaja joutuu maksamaan maksamatta jääneet palkat työntekijälle.

SAK:n mukaan ilmiö on todellinen ongelma. Keskusjärjestö viittaa tiedotteessa Helsingin Sanomien uutiseen, jonka mukaan ukrainalaisten sotapakolaisten riistoon yhdistetyt virolaisyrittäjät ujuttautuivat uudelleen Turun telakalle peiteyrityksen avulla. Lisäksi Palvelualojen ammattiliitto Pamin Lapin kausityöntekijöitä koskevassa kyselyssä 27 prosenttia vastanneista oli törmännyt kohteluun, joka täyttää työperäisen hyväksikäytön tunnusmerkistön.

– Työperäinen hyväksikäyttö on häpeäpilkku suomalaisessa työelämässä ja tahra maineessamme maailmalla. Ilmiön kitkeminen vaatii poliittista tahtoa. Mikäli tämä hallitus ei asiaan puutu, se kertoo paljon hallituspuolueiden arvomaailmasta, sanoo SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta.