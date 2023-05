”Ymmärräthän” – Wagner-ryhmän puhelussa kerrottiin suuret tappiot

Itsenäinen venäläistoimittaja Daniil Belovodyev on julkaissut videon Wagner-palkkasoturiryhmän edustajalle tekemästään puhelusta.

Belovodyev esitti olevansa kiinnostunut värväytymisestä ja tiedusteli eroa Ukrainassa ja Afrikassa suoritettavista töistä. Wagner on julkaissut mainoksia venäläisille muun muassa sosiaalisen median VKontakte-palvelussa.

Oligarkki Jevgeni Prigozhinin palkkasotilaita oli sijoitettu ennen viime vuoden helmikuuta Keski-Afrikan tasavaltaan, Sudaniin, Libyaan ja Maliin. Monet heistä lennätettiin Ukrainan rintamalle Venäjän asevoimien kokemien vaikeuksien vuoksi.

Palkkasotilaat taistelivat Prigozhinin oman ilmoituksen mukaan ensin Luhanskissa sijaitsevan Popasnan kaupungin lähialueella ja etenivät sen jälkeen kohti Donetskin alueella sijaitsevaa Bahmutia. Joukot ovat jatkaneet viime viikkoina rynnäköitään kaupungin keskustassa kovista tappioista huolimatta.

– Jos menet Ukrainaan, niin bonuksesi jää sukulaistesi käytettäväksi. Mutta jos menet Afrikkaan, niin pääset käyttämään rahat itse. Niin, tämä on suurin argumentti sen puolesta, Wagnerin edustaja sanoi puhelimessa Daniil Belovodyeville.

Venäläistoimittaja tiedusteli, liittyikö tämä palkkasotilaiden alhaiseen selviytymisprosenttiin Ukrainan rintamalla.

– Ymmärräthän minua, eikö, Wagner-edustaja kysyi.

Russian independent journalist Daniil Belovodyev gave Wagner a call and pretended to be interested in signing up. He asked them about the difference between going to Ukraine and Africa. https://t.co/HlfvGesqA2 pic.twitter.com/H8YvEJCNi2

— Francis Scarr (@francis_scarr) May 8, 2023