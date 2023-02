Yllätysmuutos lentomatkailussa: Jättikoneet tekivät paluun

Lentoyhtiöt ovat palauttaneet liikenteeseen monia suuria matkustajakoneita, joista osa oli aiemmin määrä siirtää romuttamolle.

Wall Street Journal -lehden mukaan taustalla on kaukolentojen nopea elpyminen koronapandemian jälkeen. Kasvaneeseen kysyntään on vaikea vastata nopeasti, sillä laajarunkoisten konemallien tuotannossa on vuosikausien jonot.

Air Lease Corp -yhtiön johtaja John Plueger sanoo markkinatilanteen muuttuneen nopeasti viimeisten 8–12 kuukauden aikana. Koronapandemia nosti tilapäisesti käytöstä poistettujen matkustajakoneiden määrää noin 2 000 kappaleesta yli 14 000 koneeseen. Määrä on tällä hetkellä alle 4 000 kappaletta.

Muun muassa British Airways, Lufthansa ja Qantas lentävät jälleen Airbus A380 -superjumboilla, joista kaikki otettiin koronan aikana pois käytöstä. Noin 450 miljoonaa euroa maksaviin koneisiin mahtuu 545 matkustajaa.

Lentoyhtiöt olivat alkaneet siirtää painopistettä suurista jumbojeteistä kohti pienempiä ja kapearunkoisia matkustajakoneita. Niiden etuna on suurempi polttoainetehokkuus ja joustavuus erilaisilla lentoreiteillä.

Boeing toimitti tammikuun lopulla viimeisen 747-sarjan lentokoneensa yli viiden vuosikymmenen tuotannon jälkeen. Airbusin viimeinen A380-kone luovutettiin Emirates-lentoyhtiölle joulukuussa 2021. Konemallia ehdittiin valmistaa yhteensä 251 kappaletta.