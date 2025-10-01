Yllätys Venäjän budjetissa: Asevoimilta viedään rahaa, sisäisen turvan rahoitus kasvaa

Venäjän hallitus toimitti 29. syyskuuta valtioduumalle vuosien 2026–2028 budjettiluonnoksen, jonka mukaan liittovaltion tulojen arvioidaan olevan vuonna 2026 noin 412 miljardia euroa ja liittovaltion menojen noin 451 miljardia euroa.
Asiasta kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.
Budjetissa osoitetaan 131 miljardia euroa ”kansalliseen puolustukseen” vuonna 2026, mikä tarkoittaa laskua kuluvaan vuoteen verrattuna, jolloin puolustukseen osoitettiin 138 miljardia euroa.
Puolustusmenojen arvioidaan kasvavan 139 miljardiin euroon vuonna 2027 ja laskevan sitten 133 miljardiin euroon vuonna 2028.
”Kansalliseen turvallisuuteen” osoitetaan ensi vuonna 40 miljardia euroa, mikä tarkoittaa nousua kuluvaan vuoteen verrattuna, jolloin turvallisuuteen osoitettiin 35 miljardia euroa.
Venäjä aikoo käyttää noin 38 prosenttia vuoden 2026 menoistaan puolustukseen- ja turvallisuuteen. Tänä vuonna puolustus- ja turvallisuusmenot kattavat 41 prosenttia.