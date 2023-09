Yllätys rintamalla: Wagner-joukot ilmestyivät takaisin Bahmutiin

Venäjän pahamaineisten Wagner-joukkojen kerrotaan palanneen rintamalle Ukrainan Bahmutiin.

Ukrainalaiset sotilaat kertovat asiasta etulinjassa vierailleelle CNN:lle.

– He vaihtoivat nopeasti komentajansa ja palasivat tänne, Groove-salanimellä esiintyvä ukrainalainen lennokkipilotti kertoo.

Ukrainalaisten mukaan Wagner-joukoilla yritetään yhä kompensoida Venäjän miespulaa.

– Venäjä on koonnut ympäröiviltä alueilta joukkoja ja tuonut ne tänne. Heillä ei ole täällä paljoa porukkaa jäljellä, ukrainalaissotilas jatkaa.

Kremlin on uumoiltu vähitellen hajottavan Wagnerin sen jälkeen, kun palkkasotilasjohtaja Jevgeni Prigozhin ja osa Wagnerin muusta johdosta sai surmansa lentoturmassa Venäjällä. Koneen räjäytystä on epäilty Moskovan tekosiksi. Venäjän sodanjohdosta on syrjäytetty Wagnerin kesän ”kapinan” jälkeen Prigozhinin kanssa hyvissä väleissä olleita upseereita.

Kapinasta ja Prigozhinin kuolemasta huolimatta Wagnerin on kuitenkin havaittu yhä toimivan Ukrainan lisäksi myös kohteissaan Afrikassa.

Bahmut on ollut jo pitkään rajujen taistelujen näyttämönä. CNN:n reportaasin mukaan siellä sotivilla ukrainalaisilla ei ole samalla tavalla länsikalustoa kuin etelässä Venäjän linjoihin iskevillä joukoilla. Sotaa käydään öisillä lennokki-iskuilla ja verrattain pienten jalkaväen joukkojen operaatioilla.

Etulinjan ukrainalaisten mukaan taistelu kysyy enemmän järkeä kuin raakaa voimaa.

– Vaihdamme jatkuvasti taktiikkaa. Tämä on kuin nyrkkeilyä. Ensin iskemme vartaloon ja sitten päähän, Flint-nimellä esiintyvä upseeri kuvailee.

Bahmutin suunta on saanut kesän ja syksyn aikana julkisuudessa paljon Etelä-Ukrainan rintamaa vähemmän huomiota. Ukrainalaiset pitävät aluetta kuitenkin yhä tärkeänä ja kertovat onnistuneensa myös etenemään siellä. Nyt tavoitteena on Ukrainan mukaan vallata lisää alaa takaisin Bahmutin eteläpuolelta.

