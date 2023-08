Miksi Jevgeni Prigozhin sai elää näinkin kauan? Venäläistutkija avaa Kremlin peliä

Venäjällä uutiseen Wagner-yksityisarmeijan johtajaa Jevgeni Prigozhinia kuljettaneen yksityiskoneen maahansyöksystä on politiikan tutkija Tatiana Stanovajan mukaan yleisesti reagoitu toteamuksella: ”He saivat hänet lopulta”. Teorioita siitä, mitä todella tapahtui, on monia, mutta olennaista on hänen mukaansa se, että presidentti Vladimir Putin ei enää tarvinnut Prigozhinia – miestä, jota hän oli julkisesti luonnehtinut selkäänpuukottajaksi.

Wagnerin kesäkuisen kapinan jälkeen Putin yritti ilmeisesti päästä sopimukseen Wagnerin kanssa joutumatta suoraan konfliktiin Prigozhinia vastaan. Stanovaja arvioi Putin tarvinneen Prigozhinia varmistamaan, että yksityisarmeija alistuu uuden johtajansa Aleksei Troshevin komentoon, luovuttaa raskaan aseistuksensa puolustusministeriölle ja siirtyy Valko-Venäjälle.

– Tästä syystä Prigozhin sai kapinan jälkeenkin matkustaa, viettää aikaa Venäjällä ja realisoida jonkin verran omaisuuttaan. Se antoi virkamiehille myös aikaa kartoittaa Prigožinin resurssit, ihmiset ja hyödylliset yhteydet muihin maihin, Carnegie-ajatushautomon Venäjän ja Euraasian tutkimuskeskuksessa ja perustamassaan R.Politik-konsulttiyhtiössä työskentelevä Stanovaja sanoo artikkelissaan.

– Kremlin näennäinen passiivisuus kapinan jälkeen on saattanut olla tarkoitettu ylläpitämään illuusiota – myös Prigozhinin itsensä silmissä – että Wagnerin ja viranomaisten välinen kiista olisi katsottu loppuun käsitellyksi, Stanovaja toteaa.

– Kun Wagner oli siirtynyt Valko-Venäjälle ja Kreml pystyi arvioimaan yksittäisten Wagnerin komentajien valmiutta myönnytyksiin, kävi selväksi, että Prigozhinia ei enää tarvittu. Wagnerin infrastruktuuri Afrikassa ja Syyriassa voitiin helposti siirtää valtion tai jonkun uskollisen henkilön hallintaan.

Prigozhinin mediaomistukset – mukaan lukien Pietarin pahamaineinen "trollitehdas" – ovat jo pitkään olleet Venäjän turvallisuuspalvelujen valvonnassa.

Viesti kostosta

Tapa, jolla Prigozhin ilmeisesti surmattiin, viittaa Stanovajan mukaan siihen, että Kreml halusi osoittaa, miten se suhtautuu pettureihin. Tapahtuipa mitä tahansa, Venäjän eliitti pitää lentoturmaa kostona Wagnerin aseellisesta kapinasta. Jotkut pelästyvät, mutta monet ovat tyytyväisiä. Konservatiivien keskuudessa sitä pidetään oikeudenmukaisena rangaistuksena.

– Monet ääripatriootit olivat hämmentyneitä Prigozhinille aluksi osoitetusta armosta ja tulkitsivat sen heikkouden merkiksi – sekä valtion että Putinin. Moni olisi halunneet nähdä Prigozhinin joutuvan oikeuteen erityisesti kapinan aikana tapettujen venäläissotilaiden vuoksi. Putinin näkökulmasta tämä oikeudenkäytön muoto oli kuitenkin ongelmallinen, koska Prigozhinilla oli paljon kannattajia myös tavallisten venäläisten keskuudessa, Stanovaja sanoo.

– Jopa siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että Prigožinin kuolema olisikin ollut aito onnettomuus, Kreml tekee epäilemättä kaikkensa saadakseen ihmiset uskomaan, että kyseessä oli kosto. Putin pitää sitä henkilökohtaisena panoksenaan Venäjän valtiollisen vahvistamiseksi, hän toteaa.