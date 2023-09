Hänestä Kreml kieltäytyy puhumasta: Miksi Vladimir Putin heitti huippukenraalinsa paitsioon?

Venäjän sotaa Ukrainassa aiemmin komentaneen kenraali Sergei Surovikinin kohtalo herättää kysymyksiä Kremlin tilasta.

Venäjän sosiaalisessa mediassa on kohistu hiljattain julki tulleesta kuvasta, jossa siviilivaatteisiin pukeutunut Surovikin kävelee ulkona vaimonsa kanssa. Pian paljastui, että julkisuudesta Wagner-johtaja Jevgeni Prigozhinin ”kesäkapinan” jälkeen kadonnut huippukenraali oli ollut pidätettynä tai jonkinlaisessa arestissa siitä lähtien.

Mediatietojen mukaan Surovikin vapautettiin Prigozhinin surmanneen lentoturman jälkeen. Nyt huhutaan, että Surovikinille olisi jo valmisteltu uusi tehtävä Venäjän pyörittämässä Itsenäisten valtioiden yhteisössä. Sen yksityiskohdista ei ole tietoa.

Arvostettu Venäjän asevoimiin erikoistunut asiantuntija Dara Massicot näkee Surovikinin kohtelussa mielenkiitoisia piirteitä. Yhdysvaltain puolustushallintoa lähellä olevan RAND Corporation ajatushautomon vanhempi tutkija Massicot kiinnittää pitkässä X:ssä julkaisemassaan arviossa huomiota siihen, ettei virallinen Venäjä halua puhua Surovikinista lainkaan.

– Venäjän viranomaisille ja medialle ei ole vielä annettu Kremlistä virallisia ohjeita siitä, miten Surovikinista tulisi puhua, joten he joko sanovat vääriä asioita ja ne joudutaan vetämään pois tai sitten he väistävät kysymyksiä, Dara Massicot jatkaa.

Esimerkkejä löytyy useita.

Venäläisen suosikkipropagandisti Vladimir Solovjovin ohjelmassa kuun vaihteessa esiintynyt vieras meni toteamaan, että kenraali saattaa kuolla sydänkohtaukseen ja vihjasi brittitiedustelun olevan tällaisen salamurhaoperaation takana. Kohta leikattiin lopulta pois lähetyksen tallenteesta.

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu taas kieltäytyi vastaamasta kysymykseen Surovikinista. Interfaxin julkaisema sähkeuutinen tästä poistettiin kuitenkin nopeasti verkosta.

Halu vaieta Surovikinista ulottuu ylös asti. Diktaattori Vladimir Putinin avustaja Dmitri Peskov kielsi vähän aikaa sitten AFP:n toimittajaa esittämästä kysymystä kenraalista lehdistötilaisuudessa.

Dara Massicotin mukaan Sergei Surovikinista rakennettiin seuraajaa Venäjän asevoimien yleisesikuntapäällikkö Valeri Gerasimoville ennen viime vuoden helmikuun hyökkäystä. Surovikin on suosittu venäläisissä veteraanipiireissä.

Vladimir Putin kuitenkin antoi Surovikinille potkut Ukrainan sodan johdosta vuoden alussa ja nosti Gerasimovin hänen tilalleen. Myöhemmin Surovikin sai potkut myös Venäjän ilma- ja avaruusvoimien komentajan paikalta. Sitten kenraali pidätettiin Prigozhinin kapinan aikana.

Surovikinin tiedetään olleen läheisissä väleissä Prigozhinin kanssa. Kenraalilla on kuitenkin tiettävästi myös bisneskytköksiä Putinin henkilökohtaiseen sisäpiiriin kuuluvaan Suomi-oligarkki Gennadi Timtshenkoon.

Dara Massicotin mukaan Surovikin ymmärtää kyllä etenkin Prigozhinin kuoleman jälkeen noudattaa Moskovan määräyksiä. Hän olettaa, että kenraalia on käsketty olemaan hiljaa ja pysymään perheensä luona.

Vladimir Putinin on uumoiltu hankkiutuneen Surovikinista eroon etenkin Prigozhin-yhteyksien takia. Surovikinin on kerrottu arvostelleen raskaasti Gerasimovia ja puolustusministeri Shoigua.

– Onko tämä Surovikinille onnellinen loppu? Venäläisten kohtaloiden mittakaavassa tämä on varmaan paras mahdollinen. Hän on elossa ja perheensä kanssa, hän ei viru Lefortovossa ja hän ei enää työskentele Gerasimovin kanssa. Hänet on kuitenkin eristetty armeijasta, johon hänen identiteettinsä rakentuu, Dara Massicot sanoo.

Hän näkee kenraalin syrjäyttämisen olevan Ukrainan sotapyrkimysten kannalta positiivinen asia. Massicot arvioi, että Venäjä saattaa ryhtyä jatkossa Gerasimoville tyypillisiin huonosti valmisteltuihin hyökkäyksiin.

– En ole varma onko asevoimien huipulla jäljellä enää ketään, joka osoittaa kykyä katsoa kuukausia eteenpäin ja arvioida taistelutilannetta sen mukaisesti.

