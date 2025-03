Yllätys rintamalla: Venäjän häirintä teki läntiset täsmäpommit tehottomiksi

Ukrainalaiset ovat onnistuneet tähän mennessä häiritsemään venäläisten satelliittiohjattavia lentopommeja, mutta nyt on selvinnyt myös venäläisten kykenevän häiritsemään ukrainalaisten läntisiä täsmäpommeja, kertoo Forbes.

Häirinnällään Venäjä onnistumaansaamaan läntisten täsmäpommien GPS-toiminnot pois päältä. Ukrainalaislähteen mukaan kyseessä on jokin venäläisten pohjoisrintamalle eli Sumy-Harkova-Kursk-Belgorod-akselille tuoma uusi elektronisen sodankäynnin häirintäjärjestelmä. Ukrainalaiset kykenevät sopeutumaan tähän käyttämällä lentopommeja, joissa on sen omat satelliittijärjestelmistä riippumattomat ohjausjärjestelmänsä.

Forbes huomauttaa, ettei ole tarkkaa tietoa, kuinka yleistä Venäjän elektroninen häirintä on verrattuna Ukrainaan, jonka radiokohina on tähän mennessä ollut tehokasata. Ukraina on onnistunut radiohäirintänsä avulla tasata tilannetta, jossa hyökkääjällä on suuremmat ilmavoimat ja liitopommivarastot.

Uusi havainto tarkoittaa, ettei Ukraina voi enää iskeä 100 prosenttisella varmuudella venäläiskohteisiin ranskalaisilla Hammer- ja amerikkalaisilla Small Diameter-pommeillaan.

Ukrainan ilmavoimien Suhoi Su-27- hävittäjät ovat pommittaneet viime aikoina Belgorodin alueella olevia venäläisjoukkoja pyrkien katkaisemaan yhteydet maiden väliselle raja-alueelle, jolla ukrainalaisprikaatit ovat toteuttaneet pieniä operaatioitaan. Tässä ilmatuen tarkkuus on keskeisessä asemassa.

Ukrainan parhaat läntiset liitopommit Hammer- ja Small Diameter Bomb perustuvat inertiapaikannuslaitteistoon (INS), joka käyttää liiketilaa ja kiihtyvyyttä määrittääkseen kohteen sijainnin ja liikkeen. Pommien itsenäisen toiminnan on tarkoitus estää häirintä.

Itsenäiseen inertiapaikannuslaitteistoon perustuvia pommeja on pidetty myös venäläispiireissä keskeisenä osana tulevaisuuden sodankäyntiä. Venäjän omat kehitelmät ovat sen sijaan osoittautuneet epätarkoiksi. Venäläisohjusten on tarkkuuden on analysoitu olevan vain kymmenesosan niiden valmistajan väittämästä.

Mahdollista on, että ukrainalaiset ja venäläiset onnistuvat radiokohinalla lopettamaan toistensa satelliitteihin perustuvien täsmäpommien käytön. Jos Ukrainan INS venäläistä vastinettaan paremmaksi, hyödyttää vastavuoroinen elektroninen häirintä Ukrainaa.