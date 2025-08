Yllättävän moni haaveilee yrittäjyydestä, näin monella on yritysidea

Yrittäjyys kiinnostaa monia työelämässä olevia. Asia ilmenee Suomen yrittäjien teettämästä työelämägallupista.

Peräti 28 prosenttia vastaajista kertoo saaneensa viimeisen vuoden aikana yritysidean tai useampia. Osuus on säilynyt lähes samana kuin vuoden 2023 ja 2025 mittauksissa.

– Kysely osoittaa, että merkittävä osa suomalaisista kantaa mielessään yritysideaa. Siksi on tärkeää tarjota riittävästi tukea yritystoiminnan aloittamiseen, Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo tiedotteessa.

Hän korostaa, että kattavan ja laadukkaan yritysperustantaa tukevan toiminnan merkitys on keskeinen.

– Meillä on tällä hetkellä laaja verkosto Uusyrityskeskuksia, mikä on erinomainen asia, Pentikäinen sanoo.

Gallup korostaa myös yrittäjyyskasvatuksen tärkeyttä. Yrittäjät esittää, että Suomessa kaikissa opinnoissa olisi tarjolla yrittäjyyden perusteet. Näin mahdollisimman moni hyvä idea voisi kasvaa menestykseksi.

– Jokaisessa koulutuksessa pitäisi olla tarjolla yrittäjyyden perusteet, jotta mahdollisimman moni hyvä yritysidea toteutuisi ja onnistuisi, Pentikäinen esittää.

Miehillä on selvästi enemmän yritysideoita useammin kuin naisilla (34 prosenttia vs. 22 prosenttia). Mitä henkilöstömäärältään pienemmässä organisaatiossa vastaaja työskentelee, sitä enemmän yritysideoita on syntynyt. Yrittäjillä on ymmärrettävästi eniten yritysideoita.

– Kysely kertoo, että pieni yritys on hyvä ympäristö opetella yrittäjyyttä. Kun seuraa läheltä yrittäjän työtä, saa vinkkejä ja rohkaisua myös yrittäjyyteen. Tämä lupaa hyvää myös omistajavaihdostyöhön, joka on tärkeää, koska Suomessa tarvitaan kymmeniä tuhansia uusia yrittäjiä jatkamaan luopuvien yritystoimintaa, Pentikäinen sanoo.

Viidenneksellä on ollut viimeisen vuoden aikana ajatuksia ryhtyä päätoimiseksi tai osa-aikaiseksi yrittäjäksi. Osuus on laskenut hieman syyskuusta 2022.

Kyselyn toteutti Verian Suomen yrittäjien toimeksiannosta 5. – 11. kesäkuuta 2025. Vastaajina oli 1 093 työelämässä mukana olevaa (palkansaajat, yrittäjät, työttömät ja lomautetut). Vastaajat olivat 18–69-vuotiaita suomalaisia. Aineisto edustaa kohderyhmän työelämässä mukana olevia suomalaisia. Tulosten luottamusväli kokonaistuloksen osalta on 3,0 prosenttiyksikköä suuntaansa 50 prosentin tulostasolla.