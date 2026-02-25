Yllättävä selvitys: Venäläisiä ei olekaan kaatunut rintamalla niin paljon kuin luullaan

Riippumattoman venäläismedia meduzan tuore tutkimus viittaa siihen, että muutokset Venäjän virallisessa dokumentaatiossa ovat ruokkineet länsimaissa epätarkkoja analyysejä kaatuneiden venäläissotilaiden oletetusti kiihtyvästä määrästä Ukrainan rintamalla.
Ukrainan joukot eliminoivat kymmeniätuhansia venäläissotilaita kuukaudessa ja pyrkivät nostamaan määrän 50 000:een.
Ensi silmäyksellä tiedot näyttävät meduzan mukaan viittaavan siihen, että Ukraina on lähestymässä tätä tavoitetta: kuolinilmoitustietokannat ja muut avoimet lähteet osoittavat venäjän joukkojen tappioiden kasvaneen jyrkästi vuonna 2025, ja monet länsimaiset analyytikot ovat tukeutuneet näihin tappiolukuihin.
Meduzan tutkimus kuitenkin paljastaa, että nämä arviot ovat lähes varmasti vääriä. Viime vuoden piikki venäläistappioiden määrässä heijastaa todennäköisesti viivettä kirjanpidossa, ei käännekohtaa taistelukentällä.
Sotatappioiden arviointi on ollut koko sodan ajan vaikeaa. Usein luvut sisältävät sekä kaatuneet että haavoittuneet, vaikka suurin osa haavoittuneista palaa palvelukseen.
Sotilaallisen suorituskyvyn kannalta ratkaisevia ovat niin sanotut peruuttamattomat tappiot: kaatuneet, todennäköisesti kuolleet kadonneet ja pysyvästi toimintakyvyttömät haavoittuneet.
Yksi suhteellisen luotettava mittari on virallinen kuolintodistusten määrä. Loppukesään 2025 mennessä niitä oli noin 220 000 (luku ei sisällä ulkomaalaisia taistelijoita eikä miehitetyiltä alueilta värvättyjä).
Riippumaton Mediazona on kerännyt nimilistaa sodassa kuolleista venäläisistä. Elokuuhun 2025 mennessä tietokannassa oli noin 125 000 vahvistettua nimeä. Tutkijat ovat arvioineet, että jokaista vahvistettua nimeä kohden noin 1,76 sotilasta on todellisuudessa kuollut. Tätä kerrointa myös monet länsianalyytikot ovat käyttäneet nykyisten tappioiden arviointiin.
Meduzan mukaan juuri tämä kerroin on nyt pahasti vääristynyt.
Vuoden 2024 lopusta alkaen Venäjän avoimiin oikeustietokantoihin on ilmestynyt suuri määrä tapauksia, joissa aiemmin kadonneiksi ilmoitetut sotilaat on julistettu kuolleiksi tuomioistuimen päätöksellä ilman ruumiin löytymistä. Menettely perustuu toukokuussa 2023 voimaan tulleeseen lakiin, mutta sitä alettiin soveltaa laajamittaisesti vasta noin puolentoista vuoden viiveellä.
Vuoden 2025 loppuun mennessä tällaisia tapauksia oli avattu noin 90 000.
Perunkirjoitusrekisterin tiedot tukevat tulkintaa: miehillä on nähtävissä poikkeuksellinen kasvu tapauksissa, joissa kuolinpäivän ja virallisen rekisteröinnin välinen aika on epätavallisen pitkä.
Käytännössä vuosina 2022–2024 kadonneiksi ilmoitettuja sotilaita on nyt julistettu kuolleiksi joukolla, ja heidän kuolemansa näkyvät tilastoissa vuoden 2025 tappioina.
Meduzan mukaan aiempien vuosien tappioita on aliarvioitu ja vuoden 2025 lukuja yliarvioidaan. Kun jälkikäteen kuolleiksi julistetut kadonneet ja parantunut tiedonkeruu huomioidaan, Venäjän tämänhetkiset taistelukenttäkuolemat eivät todennäköisesti ylitä 600:aa päivässä. Vakavasti haavoittuneet mukaan lukien peruuttamattomat tappiot olisivat noin 900 päivässä eli noin 27 000 kuukaudessa.
Luku on vain hieman yli puolet Zelenskyin esittämästä 50 000 sotilaan kuukausitavoitteesta – eikä Meduzan mukaan kasvu ole niin nopeaa, että se aiheuttaisi Venäjälle lähiaikoina strategista kriisiä.