Yllättävä selvitys: Venäläisiä ei olekaan kaatunut rintamalla niin paljon kuin luullaan

Vuosina 2022–2024 kadonneiksi ilmoitettuja sotilaita on nyt julistettu kuolleiksi joukolla, ja he näkyvät tilastoissa vuoden 2025 tappioina.