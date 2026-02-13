Yllättävä seuraus: Vihatun veron poisto voisi kiristää verotusta

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen ei ylläty tuoreesta Ajatuspaja Toivon kyselytutkimuksesta, jonka mukaan 56 prosenttia suomalaisista pitää perintö- ja lahjaveroa melko tai erittäin epäoikeudenmukaisena. Näkemys on laajasti jaettu yli puoluerajojen.



– Ei tämä minua yllätä. Ihmiset kokevat näin, ja myös meidän jäsenemme kokevat näin, Lehtinen toteaa Verkkouutisten Asiakysymyksen haastattelussa.



Perintöveroa on kuvailtu yhdeksi Suomen vihatuimmaksi veroksi. Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan yli kaksi kolmesta suomalaisesta kannattaakin perintöveron poistamista tai keventämistä nykyisestä.



Lehtinen arvioi, että perintöveron hankala ajankohta korostaa epäoikeudenmukaisuuden kokemusta. Se tulee kerralla maksettavaksi hetkellä, jolloin läheinen on hiljattain menehtynyt.



– Siksi olemme ajaneet helpotuksia, joista osa on jo toteutunut. Esimerkiksi kymmenen vuoden maksuaika on jo kohtuullisella korolla, ja alarajaa on nostettu, Lehtinen sanoo.



– Jatkossakin perintö- ja lahjaveroa pitää edelleen lieventää, hän jatkaa.

Työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murron johtama kasvutyöryhmä on ehdottanut perintöveron korvaamista luovutusvoittoverolla. Lehtinen ei tästä innostu, koska se voisi kiristää monien tavallisten perinnönsaajien verotusta. Näin voisi käydä tilanteessa, jossa useampi kuin yksi perillinen perii asunnon, jonka myyminen voi olla ainoa järkevä tapa jakaa perintö.



– Hyvin helposti myyntivoiton vero voisi nousta korkeammaksi kuin perintövero olisi ollut, Lehtinen kertoo.

Hän ei suosittele, että näin mittava muutos tehtäisiin nopealla aikataululla esimerkiksi jo kevään kehysriihessä.



– Jos perintöveroa joskus lähdetään poistamaan, se on yksi mutkikkaimmista verolainsäädännön muutoksista, joita tiedän.



Lehtisen mukaan perintöveron poistaminen vaatisi komiteatasoisen ja perusteellisen valmistelun.

Perintöveron poistamisesta voisi tulla sotku, tätä moni ei ymmärrä



