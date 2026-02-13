Mene sisältöön
Puolustusteollisuus
Tuleeko Eurooppaan kolmas kuudennen sukupolven hävittäjätyyppi?
USA
Donald Trump harkitsee metallitullien keventämistä – syynä hintapaine
Perintöveron poistamisesta voisi tulla sotku, tätä moni ei ymmärrä
Veronmaksajien toimitusjohtaja Teemu Lehtisen mukaan verouudistukset pitää valmistella huolellisesti.
Matti Lepistö
| Julkaistu 13.2.2026
9:40
| Päivitetty 13.2.2026
9:40
|
Eläke
,
Perintövero
,
Verotus
,
Video
Mainos - muuta luettavaa