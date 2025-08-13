Yllättävä muutos: Nuorten säästäminen nousi ennätyslukemiin

Säästäjät ja sijoittajat eivät ole säikähtäneet markkinoiden tulliepävarmuuksia, selviää Säästöpankkiryhmän alkuvuoden 2025 asiakasdatasta.

Sijoitusten paniikkimyyntejä ei ole nähty, vaan kiinnostus säästämistä ja sijoittamista kohtaan on päinvastoin vahvistunut. Säästäjäasiakkaiden määrä on kasvanut ja asiakkaat ovat tehneet uusia jatkuvia säästösopimuksia itsepalvelukanavissa selvästi edellisvuotta ahkerammin.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla talouden tilanne on ollut kaksijakoinen. Alkuvuoden lupaavan kasvun jälkeen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tullivyyhti aiheutti maalis-huhtikuussa markkinoille turbulenssia, mutta touko-kesäkuussa palattiin jälleen kasvu-uralle. Säästöpankkiryhmä kertoo asiakkaidensa pysyneen rauhallisina markkinoiden heilunnasta huolimatta.

Kiinnostus säästämiseen ja sijoittamiseen ei ole vähentynyt, vaan päinvastoin tuoreessa puolivuosikatsauksessa Säästöpankkiryhmän hallinnoimat asiakasvarat (pois lukien talletukset) kasvoivat 6,5 prosenttia edellisvuodesta. Asiakkaiden varallisuus on siis kasvanut alkuvuoden aikana yhteensä 235 miljoonalla eurolla. Uusia rahastosäästösopimuksia asiakkaat avasivat tammi-kesäkuun aikana Säästöpankin itsepalvelukanavissa 24 prosenttia viime vuotta enemmän.

– Myös säästäjäasiakkaiden määrä kasvoi selvästi edellisvuodesta, eli moni on myös aloittanut säästämisen. Säästämisen kasvussa näkyy varmasti kuluttajien ostovoiman paraneminen. Matalampi korkotaso ja inflaation hellittäminen on alkanut hiljalleen näkyä pankkitilillä niin, että yhä useammalla rahaa jää myös säästöön. Ja moni näyttäisi suunnanneen tätä rahaa nyt rahastosäästämiseen, kertoo Säästöpankkiliiton toimitusjohtaja Kai Koskela tiedotteessa.

Uusien jatkuvien rahastosäästösopimusten tekijöinä korostuivat erityisesti 18–25-vuotiaat nuoret aikuiset, jotka avasivat alkuvuonna itse sähköisissä kanavissa uusia kuukausisäästösopimuksia 36 prosenttia viime vuotta enemmän. 35–45-vuotiaiden ikäryhmässä kasvua oli myös 30 prosenttia. Naiset tekivät uusia sopimuksia 15 prosenttiyksikköä enemmän kuin miehet.

– Sijoittamisen suosio on kasvanut nuorten aikuisten keskuudessa tasaisesti viime vuosina. On ilahduttavaa, että sijoittamisesta on tullut nuorille osa arkea ja he malttavat myös pysyä markkinoilla, vaikka sijoitusten arvo välillä heilahtelee, Koskela kommentoi.

Asiakkailla on ollut myös aktiivinen ote sijoitusten hoitamiseen. Vakuutuskuoren sisällä sijoittavien asiakkaiden maksuttomat vaihdot rahastosta toiseen ovat lisääntyneet 29 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

