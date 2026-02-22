– Venäjä valmisteli joukkojaan laajamittaiseen hyökkäysoperaatioon vuonna 2025. Sen tarkoituksena oli vallata koko Donbas, alueet Zaporižžjan, Dnipropetrovskin ja Hersonin alueilla sekä luoda puskurivyöhyke Harkivin ja Sumyn alueille. Se ei kuitenkaan onnistunut saavuttamaan näitä tavoitteita, Ukrainan asevoimien ylipäällikkö, kenraali Oleksandr Syrskyi sanoi Ukrinformin mukaan.

Hänen mukaansa useat Ukrainan armeijan aktiiviset toimet estivät Venäjää toteuttamasta näitä suunnitelmia.

– Suoritimme kaksi hyökkäysoperaatiota Venäjän alueella: maalis-huhtikuussa Belgorodin alueella ja sitten touko-kesäkuussa Kurskin alueella. Tämä pakotti vihollisen uudelleensijoittamaan joukkonsa. Tämän seurauksena he eivät kyenneet käynnistämään keväälle suunnittelemaansa hyökkäysoperaatiota, Syrskyi selitti.

Hän lisäsi, että Venäjä ei myöskään onnistunut käynnistämään laajamittaista hyökkäystä rintaman kaakkoisosassa tai etenemään syvälle Dnipropetrovskin ja Zaporižžjan alueille suunnitellusti.

– Elokuussa vihollinen aloitti hyökkäyksen Dobropilliaa kohti yrittäen saartaa Pokrovsk-Myrnohradin kaupunkialueen. Häiritäksemme näitä suunnitelmia aloitimme vastahyökkäyksen Dobropillian suuntaan. Venäjän 51. armeijan etuyksiköt olivat käytännössä saarrettuina. Estääkseen niiden tuhoutumisen venäläiset sijoittivat merijalkaväkensä tälle alueelle, jossa he ovat sittemmin juuttuneet taisteluihin, Syrskyi sanoi.

Kenraali kiisti jälleen kerran Venäjän ylimmän sotilasjohdon väitteet oletetuista voitoista Kupjanskissa ja Pokrovskissa.

– Kenraali (Valeri) Gerasimovin ja (Vladmir) Putinin itsensä lausunnoista huolimatta 97 prosenttia Kupjanskista on tällä hetkellä Ukrainan hallussa. Vihollinen on yrittänyt vallata Pokrovskia 19 kuukauden ajan. He ovat käyttäneet kaikki joukkonsa hyökkäykseen, mutta olemme onnistuneet säilyttämään kaupungin pohjoisosan hallinnan ja vakauttamaan tilanteen lännessä, Syrskyi sanoi.

Kenraali totesi myös, että Ukrainan syvät iskut Venäjän sisäisiin sotilaskohteisiin, kuten lentokenttiin, tukikohtiin, sotilastehtaisiin ja öljy- ja kaasualan yrityksiin, mahdollistivat Ukrainan joukkojen iskemisen ”719 kohteeseen ja yli 15 miljardin dollarin vahingot vuonna 2025”. Lisäksi Ukrainan joukot estivät onnistuneesti Venäjän Mustanmeren laivastolta mahdollisuuden käyttää tukikohtaansa Sevastopolissa.