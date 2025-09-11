Yli tuhat kyberiskua viikossa – näihin yrityksiin hyökätään eniten

Tietoturvayhtiö Check Point Researchin mukaan Suomessa kohdistui elokuussa keskimäärin 1 027 kyberhyökkäystä viikossa organisaatiota kohden. Se tarkoittaa noin kuuden prosentin kasvua vuoden takaiseen.

Keskimäärin Euroopassa hyökkäykset lisääntyivät 13 prosenttia. Maailmanlaajuisesti organisaatiot joutuivat keskimäärin 1 994 kyberhyökkäyksen kohteeksi viikoittain. Vaikka määrä laski prosentilla heinäkuusta, se oli kymmenen prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Koulutusala oli yhä selvästi eniten hyökkäysten kohteena ja alan organisaatiot joutuivat keskimäärin 4 178 viikoittaisen hyökkäyksen kohteeksi. Syinä tähän ovat alan nopea digitalisaatio sekä usein rajalliset tietoturvaresurssit. Teleoperaattorit, jotka ovat välttämättömiä sekä yrityksille että kuluttajille, kohtasivat 2 992 hyökkäystä viikossa. Julkishallinnon organisaatioihin kohdistui 2 634 hyökkäystä viikossa.

Maatalouteen kohdistuneet hyökkäykset lisääntyivät jyrkästi: kasvua oli 101 prosenttia vuodessa ja hyökkäyksiä viikoittain 1 667 organisaatiota kohden. Tämä osoittaa rikollisten kiinnostuksen toimitusketjujen ja ruokaturvan hyödyntämiseen. Toimialan vahva riippuvuus teknologiasta, IoT-laitteista ja droneista tekee siitä houkuttelevan kohteen.

Alueellisesti suurin määrä hyökkäyksistä kohdistui Afrikkaan (3 239 viikoittain/organisaatio). Sitä seurasivat Aasian ja Tyynenmeren alue (2 877) ja Latinalainen Amerikka (2 865). Pohjois-Amerikassa nähtiin 20 prosentin kasvu (1 480), mikä johtui erityisesti kiristyshaittaohjelmista. Yli puolet (54 prosenttia) maailman ransomware-tapauksista kohdistui Yhdysvaltoihin.

Kiristyshaittaohjelmien vauhti kiihtyy

Kiristyshaittaohjelmat ovat edelleen vakava uhka: elokuussa oli 531 julkisesti raportoitua tapausta maailmanlaajuisesti. Pohjois-Amerikka kohtasi niitä eniten (57 prosenttia kaikista tapauksista), Euroopan osuus oli 24 prosenttia.

Toimialoista eniten kärsivät valmistava teollisuus (13,6 prosenttia), liiketoimintapalvelut (11,9 prosenttia) sekä rakentaminen ja suunnittelu (10,4 prosenttia). Myös terveydenhuolto, kulutustavarat ja rahoituspalvelut joutuivat merkittävästi hyökkäysten kohteeksi.

Merkittävimpiä kiristyshaittaohjelmaryhmiä olivat Qilin (16 prosenttia hyökkäyksistä), Akira (kahdeksan prosenttia) ja Inc. Ransom (kuusi prosenttia), joka keskittyi erityisesti terveydenhuoltoon ja koulutukseen – toimialoihin, jotka ovat välttämättömiä sekä yhteiskunnalle että kansalaisten luottamukselle sen palveluihin.

– Elokuun uhkatilastot kertovat yhden asian selvästi: sekä kyberhyökkäysten määrä että vaikutukset voimistuvat. Koulutus, teleala ja maatalous ovat usein kohteina, koska ne ovat yhteiskunnalle välttämättömiä ja rikolliset tietävät, että häiriöt näillä aloilla luovat maksimaalista vipuvoimaa, sanoo Check Point Researchin datatutkimuksen päällikkö Omer Dembinsky tiedotteessa.

Kun kiristyshaittaohjelmat lisääntyvät ja tekoäly nopeuttaa hyökkäyksiä, hänen mukaansa ainoa kestävä tie eteenpäin on ennaltaehkäisyyn perustuva, tekoälyllä vahvistettu strategia.

– Organisaatioiden on siirryttävä pelkästä havaitsemisesta reaaliaikaiseen estoon: suojattava verkot, pilvipalvelut, päätelaitteet ja identiteetit yhtenäisesti. Vain näin voidaan rakentaa resilienssiä ja turvata kriittiset palvelut armottomilta kyberuhkilta, Dembinsky jatkaa.

