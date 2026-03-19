Poliisilta vakava varoitus: huijauksen uhri voi joutua itse epäillyksi

Poliisin TVA-yksikön eli valtakunnallisen tietoverkkoavusteisten rikosten tutkintayksikön tietoon on tullut tapauksia, joissa rikolliset ovat käyttäneet niin sanottua AITM-hyökkäystä (Adversary-in-the-Middle) suomalaisten pankkitunnusten ja muiden vahvojen tunnistautumistietojen anastamiseen.

Tutkinnassa on noin 30 törkeän petoksen sarja, jossa epäillään käytetyn AITM-hyökkäystä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

AITM-hyökkäyksessä rikollinen asettuu uhrin ja aidon verkkopalvelun väliin. Uhri ohjataan esimerkiksi sähköpostin, tekstiviestin tai hakukonetuloksen kautta aidon näköiselle valesivulle. Kun uhri syöttää pankkitunnuksensa ja vahvistaa kirjautumisen esimerkiksi mobiilisovelluksella tai avainlukulistalla, rikollinen kaappaa kirjautumistiedot ja istuntotunnisteen reaaliaikaisesti.

Tämän jälkeen rikollinen voi: kirjautua uhrin verkkopankkiin, tehdä tilisiirtoja, hakea pikaluottoja, muuttaa yhteystietoja tai käyttää tunnuksia muihin vahvaa tunnistautumista vaativiin palveluihin.

Erityisen vaarallisen hyökkäyksestä tekee se, että myös kaksivaiheinen tunnistautuminen voidaan kiertää, jos uhri itse hyväksyy kirjautumisen.

Poliisin tietoon on tullut tapauksia, joissa AITM-hyökkäyksen kohteeksi joutuneen henkilön pankkitiliä epäillään käytetyn rikoshyödyn siirtämiseen ilman uhrin tietoisuutta. Rikolliset voivat siirtää tilille varoja toisilta petoksen uhreilta ja siirtää varat nopeasti eteenpäin ulkomaisille tileille. Rikolliset voivat käyttää uhrin tiliä niin sanottuna välikätenä rahanpesussa, jossa lopullinen kohdetili on esimerkiksi ulkomailla.

Tässä tilanteessa uhri voi joutua selvittämään tapahtumia pankin ja viranomaisten kanssa, vaikka ei itse olisi tietoisesti osallistunut rikokseen.

Poimintoja videosisällöistämme

Valtakunnallisen TVA-yksikön tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tommi Juvonen, ilmaisee vakavan huolensa AITM-tekotavasta:

– Erityisen huolestuttavaa on, että uhri voi näyttäytyä esitutkinnassa rahanpesusta epäiltynä. Jaan huolen sähköisten tunnistautumispalvelujen väärinkäytösten mahdollisuudesta tietoturva-asiantuntija Petteri Järvisen kanssa, joka on nostanut sähköisten tunnistautumispalvelujen väärinkäyttömahdollisuuksia esille jo jonkin aikaa. Rikolliset voivat tehdä näillä paljon pahaa ja aiheuttaa paljon harmia ihmisille.

– Haluan kuitenkin painottaa ja korostaa, että itse sähköiset tunnistautumisvälineet ovat normaalissa käytössä ja oikein käytettyinä turvallisia tapoja tunnistautua. Jos sähköiset tunnistautumisvälineet menettää rikollisten haltuun, voi niillä tehdä lyhyessäkin ajassa paljon vahinkoa. Huoli kohdistuu nimenomaan uhrilta huijattuihin sekä rikollisten haltuun menetettyihin sähköisiin tunnistautumisvälineisiin, Juvonen jatkaa tiedotteessa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Poliisi korostaa, että nopea reagointi, oma-aloitteinen yhteydenotto pankkiin sekä rikosilmoituksen tekeminen voivat olla ratkaisevia sekä vahinkojen rajaamisessa että uhrin aseman selventämisessä esitutkinnassa. Juvonen kannustaa samalla ihmisiä oma-aloitteiseen opiskeluun tietoturvaosaamisen parantamiseksi.

Tietoturvaosaaminen on kansalaistaito, jota kannattaa ylläpitää. Kyberturvallisuuskeskuksen sivuilta löytyy mainioita oppaita tietoturvaosaamisen parantamiseksi.

