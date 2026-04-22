Yli 76000 punkkia – professori IS:lle: Tämä selittää havaintojen kasvua

Punkkilive-sivuston seurantaan on ilmoitettu viimeisten 30 päivän aikana 33 490 punkkihavaintoa. Ilmoitettujen punkkien yhteismäärä on yli 76 400 kappaletta.

Karttasovellus on kehitetty Turun yliopiston ja lääkeyhtiö Pfizerin yhteistyöllä. Tutkijat voivat kansalaisten ilmoittamien punkkihavaintojen avulla kartoittaa puutiaisten eli punkkien levinneisyyttä Suomessa.

Viimeisen viikon ajalta havaintoja on 10 524 kappaletta.

Turun yliopiston professori Ilari E. Sääksjärvi sanoo Ilta-Sanomille, että havaintojen suurta määrää selittää kevään nopea eteneminen. Lämpötila on noussut ja lumipeite on alkanut hävitä pohjoisestakin.

Havaintoja on tehty paljon Oulun seudulla, jossa esiintyy erityisesti taigapunkkia.

Kylmää kestävä punkkilaji levittää puutiaisen ohella ihmiselle vaarallisia sairauksia, ja se on aktiivinen varsinkin toukokuussa. Suojaavien vaatteiden käyttö ja punkkitarkastukset ovat suositeltavia.

Puutiaiset viihtyvät rannikoilla, mutta niitä havaitaan yhä useammin sisämaassa ja Suomen pohjoisosissa. Professorin mukaan käynnissä olevan punkkikauden jatkoa on mahdotonta ennustaa.

– Puutiaiset ovat helposti kuivuvia eläimiä. Jos tulee hyvin kuiva kesä, ne menevät mielellään piiloon, ja silloin niihin törmätään vähemmän, Sääksjärvi sanoo.