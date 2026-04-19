Professori IS:lle: Satoja suomalaisia kuolee turhaan joka vuosi

Tuomas Kiviniemen mielestä kaikille 40-vuotiaille suomalaisille pitäisi tehdä terveystarkastus.
Ahveniston sairaalan käytävä ja vastaanottohuone. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO
Satoja työikäisiä suomalaisia kuolee joka vuosi täysin turhaan sydän- ja verisuonitauteihin, arvioi Turun yliopiston kardiologian professori ja Turun yliopistollisen sairaalan Sydänkeskuksen ylilääkäri Tuomas Kiviniemi Ilta-Sanomille.

80 prosenttia ennenaikaisista kuolemista voitaisiin hänen mukaansa välttää.

– Tämä voi olla jopa aliarvio. Korkea kuolleisuus liittyy erityisesti valtimo­kovettuma­tautiin, kuten sepelvaltimo­tautiin. Sairastumis­riskiä voidaan vähentää tunnistamalla hoitoa tarvitsevat potilaat ja hoitamalla heitä nykyistä tehokkaammin.

Ero Ruotsiin ja Tanskaan on jopa kaksinkertainen. Ero on niin iso, että geeniperimään liittyvät asiat eivät voi sitä Kiviniemen mukaan selittää.

Professorin mukaan syy on elintavoissa mutta myös terveydenhuollossa. Esimerkiksi Ruotsissa sairastumisen riskitekijät ovat hänen mukaansa Suomea paremmin hallussa.

Kiviniemen mielestä kaikille 40-vuotiaille suomalaisille pitäisi tehdä terveys­tarkastus, jossa mitataan sekä verenpaine että kolesteroli ja lääkäri kartoittaa sairastumisriskin.

Pelkkä arvojen mittaaminen ei riitä.

– Jos riski tunnistetaan, siihen pitäisi myös puuttua. Jos verenpaine on yli 140, pitäisi aloittaa lääkitys.

Suuri vaihtelu nukkumaanmenon ajassa voi olla riski sydämelle
Epäsäännöllinen nukkumaanmenoaika kaksinkertaisti tutkimuksessa riskin vakaville sydäntapahtumille.
Koronavirus voi lisätä keuhkosyövän riskiä
Tuore tutkimus viittaa siihen, että koronatartunta voi muuttaa keuhkojen toimintaa pitkäkestoisesti.
Hiljattain sairastettu infektio voi laukaista nuorella aivoinfarktin
Tutkimuksen mukaan infektio voi vaikuttaa veren hyytymiseen.
