AL: Nuoren suosima juoma tuhosi Jeremiaksen hampaat, kalliiksi tuli

Yläasteella alkanut energiajuomariippuvuus on aiheuttanut ikävät seuraukset nykyisin 30-vuotiaalle Jeremias Hänniselle, Aamulehti kertoo.
Hänninen aloitti energiajuomien juomisen seitsemännellä luokalla, koska se tuntui ”coolilta”. Pahimmillaan sokerista juomaa meni 4-5 tölkkiä päivässä.
Vaikutukset alkoivat kuitenkin näkyä pian hampaiden reikiintymisenä, eikä Hänninen teini-iässä kuunnellut hammaslääkärien varoituksia. Nyt häneltä on jouduttu poistamaan kahdeksan hammasta ja juurihoidettu lukuisia. Kaksi kuollutta hammasta pitäisi yhä poistaa.
Puuttuva purukalusto tuottaa häpeää, Hänninen sanoo. Häntä on myös kiusattu ”mustakeltaisten” hampaiden vuoksi.
Hänninen on käynyt hoitamassa hampaitaan julkisessa terveydenhuollossa kymmeniä kertoja, ja laskee käyttäneensä hampaanpoistoihin, operaatioihin ja puudutuksiin jo tuhansia euroja. Yksityisen puolen antama arvio täydellisen hammasremontin hinnaksi oli noin 10000 euroa.
Hänninen on päässyt eroon riippuvuudestaan, mutta hän on huolissaan siitä, että energiajuomien käyttö lisääntyy jopa lapsilla.
– Nuorille pitäisi puhua enemmän siitä, ettei päivittäinen käyttö ole missään nimessä ok. Antaisin vastuuta myös kasvattajille. Nuoria pitää pystyä valvomaan ja kotoa ne rajat lähtevät.