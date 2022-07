USA:n tiedot: Yli 75000 venäläistä kuollut tai haavoittunut taisteluissa

Yli 75 000 venäläistä on joko kuollut tai haavoittunut taisteluissa Ukrainassa, Yhdysvaltain kongressin edustaja Elissa Slotkin kertoo CNN:lle.

– Se on valtava määrä. Yli 80 prosenttia heidän maajoukoistaan on jumissa ja he ovat väsyneitä, Slotkin sanoi tiedotustilaisuudessa.

Slotkinin lausunnon on jakanut sosiaalisessa mediassa CNN:n toimittaja.

Hänen mukaansa kongressin edustajat saivat tiedon kuolleiden tai haavoittuneiden määrästä presidentti Joe Bidenin hallinnon virkailijoilta.

“We were briefed that over 75,000 Russians have either been killed or wounded [in Ukraine], which is huge…over 80% of their land forces are bogged down, and they're tired,” @RepSlotkin told @MZanona re: classified briefing House members just got from Biden admin officials.

— Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) July 27, 2022