Yli 60 huthikapinallisten kohdetta moukaroitu ilmaiskuilla

Yhdysvaltain ja Britannian ilmavoimat ovat tehneet yön aikana ilmaiskuja Jemenin huthikapinallisia vastaan.

Huthit ovat hyökänneet viime kuukausien aikana toistuvasti Punaisellamerellä kulkevaa meriliikennettä vastaan ohjuksilla, lennokeilla ja pikaveneillä. Alueella partioiva kansainvälinen koalitio on torjunut iskuja ja suojannut rahtialuksia.

Yhdysvaltain asevoimien mukaan Australian, Kanadan, Alankomaiden ja Bahrainin laivastot tukivat ilmaiskuja yli 60 kohteeseen. Lentokoneet käyttivät yli sataa täsmäasetta.

Kohteena olivat tutkajärjestelmät ja ilmatorjunta-aseet sekä ballististen ohjusten, risteilyohjusten ja räjähdelennokkien laukaisupaikat.

Huhtikapinalliset ovat yrittäneet iskeä lokakuun jälkeen ainakin 27 eri alusta vastaan kansainvälisellä merialueella. Kapinallisten asekalusto on peräisin Iranilta.

– Heidän laittomia ja vaarallisia toimiaan ei sallita, ja heidät saatetaan vastuuseen teoistaan, kenraali Michael Erik Kurilla toteaa tiedotteessa.

Huthikapinallisten tiedottaja vakuuttaa iskujen jatkuvan Punaisellamerellä, BBC kertoo. Alueella kulkee noin 15 prosenttia maailman rahtiliikenteestä. Yhtiöt ovat joutuneet ohjaamaan laivojaan Afrikan ympäri, mikä pidentää matka-aikaa ja lisää kustannuksia.

