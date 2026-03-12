Yli 3000 tuhottua kohdetta – tältä näyttää uusi Shahedien tuhoaja

Ukrainalainen Wild Hornets -järjestö esittelee yli vuoden kehitteillä olleita Sting-torjuntadrooneja. Ne on suunniteltu erityisesti iranilaisvalmisteisten Shahed-räjähdelennokkien tuhoamiseen.

Ukrainan energiakohteita ja kaupunkeja vastaan hyökkääviä drooneja massatuotetaan nykyään Venäjän Tatarstanissa Geran-nimellä. Ukrainan kannalta haasteena on, että satojen droonien hyökkäyksiä ei ole kustannustehokasta torjua perinteisillä ilmatorjuntaohjuksilla.

Matalalla lentävien Shahedien havaitsemiseksi on rakennettu laaja mikrofonien kuunteluverkosto, jonka tietojen pohjalta reitille ohjataan liikkuvia ilmatorjuntapartioita. Suurin osa on raskailla konekivääreillä varustettuja lava-autoja valonheittimineen.

Uudeksi ja mahdollisesti erittäin tehokkaaksi torjuntakeinoksi ovat nousemassa pienet torjuntadroonit. Niitä voidaan tuottaa edullisesti suuria määriä ja hajauttaa ympäri Ukrainaa.

Wild Hornets -ryhmän mukaan Sting-lennokeilla on tehty satoja testejä rintamaolosuhteissa. Investointeihin on käytetty satoja tuhansia euroja.

– Kaikki tämä, jotta käyttöön saadaan massatuotettava, yksinkertainen ja edullinen Shahed-torjuntadrooni. Tähän mennessä Stingit ovat jo pudottaneet yli 3 000 tällaista kohdetta.

Stingiä kuvaillaan nopeaksi ja ketteräksi laitteeksi, joka saadaan toimintakuntoon vain 15 minuutissa. Torjuntadrooni voidaan laukaista miltä tahansa tasaiselta pinnalta. Ne soveltuvat myös Lancet-räjähdedroonien ja tiedustelulennokkien tuhoamiseen.

Droonin enimmäiskantama on 25 kilometriä ja lentonopeus 280 kilometriä tunnissa. Sting palaa takaisin lähtöpaikkaan, jos se ei havaitse kohdetta, tai jos se on jo tuhottu.

Miehistön kouluttamiseen kuluu Wild Hornetsin mukaan vain kaksi päivää. Osumatodennäköisyydeksi arvioidaan 80–90 prosenttia viimeisten seitsemän kuukauden kokemusten perusteella.