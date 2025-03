Yli 300 lahjoitti Pekka-huijaukseen – poliisi: motiivina rahan tarve

”Anteeksi Pekka” -petoskokonaisuuden rikoksesta epäillyt tekijät ovat selvittäneet poliisille tapahtumaa omalta osaltaan. Suuren asianomistajamäärän takia tapauksen esitutkinnan arvioidaan valmistuvan aikaisintaan tulevana kesänä, poliisi kertoo tiedotteessa.

Hämeen poliisi tutkii tapausta, jossa helsinkiläisen hyväntekeväisyysjärjestö Apuna ry:n kautta kerättiin sosiaalisessa mediassa varoja väitetylle koulukiusatulle ja sittemmin itsemurhan tehneelle ”Pekalle” ja tämän perheelle aihetunnisteella #anteeksipekka.

Asia paljastui huijaukseksi ja epäillyn petosrikoskokonaisuuden esitutkinta on keskitetty Hämeen poliisille.

Tapauskokonaisuudessa on kolme lahtelaista rikoksesta epäiltyä, joiden henkilöllisyydet ovat poliisin tiedossa. Epäillyt ovat selvittäneet rikosepäilyjä omalta osaltaan. Pekan tarina vaikuttaa olleen yhden epäillyn kehittämä ja teon motiivina näyttää olleen yleinen rahan tarve.

Poliisi selvittää esitutkinnassa edelleen myös Apuna ry:n henkilöstön osallisuutta ja roolia tapahtumiin.

Asianomistajia eli rahaa lahjoittaneita henkilöitä on ympäri Suomen ja alustavien tietojen mukaan heitä on yli 300. Yksittäiset lahjoitukset ovat olleet pääasiassa 10–50 euroa, suurin yksittäinen lahjoitus on ollut noin 500 euroa. Kokonaisuudessaan rikoshyöty on noin 14500 euroa. Osa rikoshyödystä on saatu takavarikoitua poliisin haltuun.

Suuren asianomistajamäärän johdosta esitutkinnan arvioidaan valmistuvan ja siirtyvän syyteharkintaan aikaisintaan ensi kesän aikana.