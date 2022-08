Yle: Valtiojohdon lentoja tehtiin tietämättä venäläiskoneilla

Suomen ylin valtionjohto on tehnyt lukuisia virkamatkoja venäläisten pankkien ja liikemiesten omistamilla lentokoneilla vuosien 2007–2011 aikana, Ylen MOT-toimituksen selvityksestä ilmenee.

Konetta käyttivät silloinen tasavallan presidentti Tarja Halonen sekä pääministerit Matti Vanhanen (kesk.), Mari Kiviniemi (kesk.) ja Jyrki Katainen (kok.). Yhteensä ylin valtionjohto teki venäläiskoneilla ainakin 12 virkamatkaa.

Tasavallan presidentin kanslia tai valtioneuvoston kanslia kumpikaan eivät kommentoineet Ylen MOT-toimitukselle, voiko asiaan liittyä turvallisuusriskejä. Molemmista kanslioista kerrotaan, etteivät ne olleet tietoisia presidentin ja pääministerien käytössä olleiden koneiden omistajista.

Kyseiset lennot on tilattu suomalaisen Jetflite-lentoyhtiön kautta. Omien koneidensa lisäksi se on operoinut venäläisten yhtiöiden ja liikemiesten omistamia lentokoneita 2000-luvun alusta aivan viime aikoihin. Yhtiön edustaja kertoo MOT:lle, että tämä johtuu osittain siitä, että yritys on aiemmin palvellut paljon venäläisiä asiakkaita.

Lentoyhtiön edustaja ei halunnut kommentoida tarkemmin asiaa.

Toisen valtionjohdon käytössä olleen koneen omistajana on MOT:n selvityksen mukaan venäläinen Nomos-bank, joka on nykyään osa Venäjän valtion omistamaa Otkritie FC Bankia. Sekä Yhdysvallat että Euroopan unioni ovat asettaneet pankin pakotelistalle Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa.

Toisen koneen omistaa Brittiläisille neitsytsaarille rekisteröity Sopor Trading Ltd, jonka johtajana ja osakkaana on toiminut Saint-Petersburg -pankin hallituksen puheenjohtaja ja osakas Alexander V. Savelyev. Venäjän presidentti Vladimir Putin on aiemmin tiedetty omistaneen osakkeita pankista.