Yle vähentää yli 300 työpaikkaa, irtisanomisia 156

Muutosneuvotteluiden seurauksena Yle vähentää henkilöstömääränsä 309 henkilöllä. Neuvottelujen aikana kustannussäästöjä on haettu laajasti yhtiöstä toiminnasta, muun muassa kiinteistökuluista, ostopalveluista, matkustamisesta sekä tulos- ja kannustinpalkitsemisen jäädyttämisestä. Muut kustannussäästöt ovat vähentäneet neuvotteluiden aikana henkilöstövähennysten määrää.

Irtisanomisia vähennyksestä on 156. Eläköitymisten ja muiden henkilöstömuutosten myötä Ylen henkilöstö vähenee lisäksi 153 henkilöllä.

Johtamisrakennetta tiivistetään edelleen ja yksiköiden uudet organisaatiot astuvat voimaan suunnitelman mukaan 1.4.2025 mennessä.

– Tunnelma tällaisena päivänä on tietysti apea, vaikka parlamentaarisen työryhmän edellyttämä säästövaatimus onkin ollut tiedossa. Irtisanottavien määrä saatiin neuvotteluiden aikana laskemaan, mutta nämä ovat silti todella ikäviä päätöksiä ja haluamme tukea henkilöstöämme tässä muutoksessa. Vuoropuhelu henkilöstön edustajien kanssa on ollut erittäin hyvää ja rakentavaa koko prosessin ajan, sanoo Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila tiedotteessa.

Nyt tehdyillä ratkaisuilla syntyy noin 27 miljoonan euron kustannussäästöt. Säästöt edellyttävät isoa toiminnan muutosta ja toimintatapojen kehittämistä yhtiössä. Kokonaisuudessaan parlamentaarisen työryhmän edellyttämät säästöt tarkoittavat 66 miljoonan sopeutusta vuosina 2025–2027. Kustannussäästöohjelma etenee vaiheittain.

Ylen ohjelmatyöntekijät YOT ry toteaa, että vähennys on Suomen media-alan historian suurin.

– Se iskee kaikkeen Ylen toimintaan, muun muassa uutisiin, aluetoimintaan, urheiluun, ruotsinkielisiin sisältöihin ja moniin laadukkaisiin ohjelmiin. Kyse on vasta ensimmäisestä neuvottelukierroksesta. Seuraavaa kierrosta odotetaan jo keväällä, yhdistys lausuu tiedotteessa.

Leikkaukset johtuvat parlamentaarisen työryhmän päätöksistä. Ohjelmatyöntekijöiden mukaan kansanedustajat eivät ole ymmärtäneet, miten iso leikkaus Yleen nyt kohdistuu.

– On käynyt ilmi, että he luulivat arvonlisäveron noston vaikutusta todellista pienemmäksi. Heillä oli myös käsitys, että Yle voi leikata hallinnosta ja organisaatiosta niin, että vaikutukset sisältöihin jäävät kohtuullisen pieniksi. Todellisuus on paljon karumpi.

Ylen leikkaukset eivät tuo uusia tilaajia muille tiedotusvälineille, yhdistys sanoo.

– Nyt tehdyillä päätöksillä Yleisradio selviää vielä lakisääteisistä tehtävistään, mutta leikkausten on jäätävä tähän. Ylen pitää saada palvella suomalaisia ja Suomen yhteiskuntaa ilman jatkuvaa poliittista uhkailua uusista leikkauksista, YOT kommentoi.