Aura Salla: Ammumme itseämme jalkaan

– Kun tiukennamme säädöksiä, ammumme itseämme jalkaan, sanoo europarlamentaarikko Aura Salla (kok.), joka on jakanut ajatuksensa Yhdysvaltain tulleista, digitaalisesta sääntelystä ja Euroopan vastauksesta.

Salla toteaa LinkedIn-päivityksessään, että USA:n tulli-ilmoitus on huono EU:lle – huono yrityksille, huono kuluttajille.

– Olemme tienneet tämän, mutta silti olemme tässä. Vuosien ajan avoimet markkinat ja vapaakauppa ovat tukeneet vakautta ja vaurautta. Yhdysvallat on liittolaisemme, mutta EU:n on vastattava voimakkaasti. Tällä kertaa vastauksen kohdistaminen farkkuihin ja viskiin ei auta.

Sallan mukaan digitaaliset palvelut nousevat väistämättä esiin. EU:lla on palvelusektorilla 109 miljardin euron alijäämä Yhdysvaltojen kanssa.

– Kun Yhdysvallat toimii näin, on vain reilua, että tämä ala on pöydällä.

Silti Sallan mukaan on olemassa syvempi ongelma: Euroopan liiallinen riippuvuus Yhdysvaltain suurista teknologiafirmoista.

– Jos emme luo edellytyksiä eurooppalaisille vaihtoehdoille kasvaa ja skaalautua, jäämme asemaamme jumiin. Tämän ei olisi koskaan pitänyt tapahtua, mutta kuinka korjaamme sen? hän kysyy.

Salla jatkaa, että ”Brysselin efektin” pitäisi tarkoittaa Euroopan menestyjien mahdollistamista. Johtajuus keinotekoisessa sääntelyssä ei sitä tuo.

– Ei ole salaisuus, etten ole tukenut viime vuosikymmenen EU:n digitaalisen sääntelyn aaltoa. En tee sitä siksi, että puolustaisin teknologiajättejä tai vastustaisin reiluutta, vaan koska piittaan eurooppalaisista yrityksistä ja innovaatioista.

Sallan mukaan EU:n sääntelyn tarkoitus on usein suitsia teknologiajättejä, mutta sen sijaan ne jäykistävät uuden keksimistä Euroopassa.

– Eurooppalaisilla yrityksillä on rajoitettu pääsy dataan, pirstoutuneet markkinat, riittämätön riskipääoma ja lahjakkuuden puutetta. Kirsikkana kakun päällä on raskas sääntelytaakka. Samaan aikaan amerikkalaiset yritykset menestyvät kotimaassaan ja maailmalla.

Laki on laki kaikkialla EU.ssa. DMA-, DSA- ja AI-säädökset ovat nyt osa lainsäädäntökehystämme ja ne on pantava hyvin täytäntöön, Salla toteaa. Mutta kun kritiikkiä tulee, kuten GDPR:n kohdalla, ei pitäisi arkailla.

– Meidän on otettava huomioon näiden lakien tahattomat vaikutukset eurooppalaisiin yrityksiin, muun muassa edelläkävijöihin kuten Booking.comiin, joiden kasvu on uhattuna juuri kun kilpailykykyä eniten tarvittaisiin.

– Euroopassa lait pätevät kaikkiin mutta kun kiristämme sääntelyä summittaisesti, ammumme itseämme jalkaan. Euroopan korkean teknologian sektorin takia meidän pitäisi luoda tilaa riskien otolle, kasvulle ja kansainväliselle kunnianhimolle – ei tappaa sitä ennen kuin se edes syntyy.

Salla osoittaa myös sanansa komissiolle:

– Ei enää uutta digitaalista sääntelyä. Ensin pitäisi selvittää mitä tällä hetkellä on, panna se täytäntöön viisaasti ja lopettaa eurooppalaisten vaihtoehtojen blokkaaminen, hän toteaa.

