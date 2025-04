Venäjän tullin pitäisi Donald Trumpin kaavalla olla 35 prosenttia

Valkoisen talon päätös olla asettamatta lainkaan tulleja Venäjälle on herättänyt runsaasti huomiota. Ratkaisua on perusteltu sillä, että nykyisten talouspakotteiden kerrotaan jo estävän käytännössä kaiken merkittävän kaupan maiden välillä. Yhdysvallat on myös uhannut Venäjää uusilla pakotteilla.

Senaatin käsittelyyn on myös tuotu molempien puolueiden laajasti tukema aloite, joka sisältäisi uusia talouspakotteita Venäjälle ja peräti 500 prosentin tuontitulleja niille maille, jotka ostavat venäläistä öljyä, maakaasua, uraania tai muita tuotteita. Näitä sovellettaisiin silloin, jos Yhdysvaltain pyrkimykset neuvotella ratkaisu Ukrainan sotaan eivät etene.

Kaikesta huolimatta kauppaa Venäjän kanssa tehtiin kuitenkin viime vuonna yli 3,5 miljardilla eurolla. Trumpin tullilistalla on myös suuri määrä maita, joiden kohdalla kauppaa oli huomattavasti tätäkin vähemmän.

Päätös olla asettamatta tulleja Venäjälle on siinäkin mielessä mielenkiintoinen, että tullit on määritelty yksinkertaisella laskukaavalla kauppataseen alijäämän perusteella todellisen vastapuolen tulleihin ja niiden luontoisiin maksuihin vastaamisen sijasta. Erikoinen laskutapa kuvastuu kenties parhaiten siinä, miten korkeimmat tullit sälytettiin köyhälle Lesotholle. Sille langetettiin 50 prosentin tariffit. Verkkouutiset kertoo asiasta lisää tässä jutussa.

Venäjä-asiantuntija, Johns Hopkins -yliopiston professori Sergei Radtshenko huomauttaa X-palvelussa julkaisemassaan laskelmassa, että tällä ”umpimähkäisellä kaavalla” Venäjä kohdistaa Yhdysvaltoihin 71 prosentin ”tullit”. Siksi Venäjälle pitäisi muihin sovelletun periaatteen mukaan lätkäistä 35 prosentin tullit. Tästä huolimatta Venäjä ei siis löydy listalta lainkaan.

Professorilla on myös kaksi teoriaa päätöksen takana. Hän uumoilee ensiksi, että Trump lyö tullit käsittämättömän korkeiksi, koska ”he [Moskova] ovat aina kohdelleet meitä huonosti”.

Toisena teoriana hän toteaa, että Trumpin todellinen tulli Venäjälle tulee olemaan nollassa, koska ”kunnioitan presidentti Putinia ja Venäjä on mahtava maa”.

So according to this random calculation, Russia's "tariff" on the US should be at 71%, which means it should now be given a 35% or so "reciprocal BS tariff," but it's not even in the list. https://t.co/eO8V5yyE59

— Sergey Radchenko (@DrRadchenko) April 3, 2025