Yle: Yhä useampi suomalaislapsi paranee syövästä

Syöpään sairastuneiden lasten selviytymis­ennuste on noussut merkittävästi kymmenen viime vuoden aikana. Syöpään sairastuneista lapsista kuusi seitsemästä paranee. Asia ilmenee lasten syöpälääkäreiden laatimasta tutkimustilastosta, kertoo Yle.

– Kymmenvuotisen tarkastelujakson aikana diagnoosin jälkeinen viiden vuoden elossaolon todennäköisyys on noussut viitisen prosenttiyksikköä, tutkimustuloksia koonnut lasten syöpähoidon asiantuntija, dosentti Päivi Lähteenmäki sanoo.

Lasten syövistä lähes kolmasosa on akuuttia lymfoblastileukemiaa (ALL). Suomessa siihen sairastuu vuosittain noin 50 lasta. Suurin osa lapsista on sairastuessaan 2–4-vuotiaita, mutta sairastua voi jo ensimmäisenkin elinvuoden aikana.

HUSin Uuden lastensairaalan osastonylilääkäri Samppa Ryhäsen mukaan immunologiset hoidot ovat tehneet läpimurron erityisesti juuri tämän syöpätyypin kohdalla ja vaikuttaneet paranemisennusteeseen huomattavasti.

– Immunologiset hoidot tarjoavat yksilöllisempiä ja kohdennetumpia hoitovaihtoehtoja verrattuna perinteisiin sytostaatteihin, jotka tuhoavat myös terveitä soluja, sanoo Ryhänen.

Lähteenmäki kertoo, että vaikka syöpähoidoissa käytetään yhä sytostaattejakin, immunologisten eli vasta-ainehoitojen tai CAR-T-soluhoitojen osalta etenkin leukemiassa voidaan osa solusalpaajista korvata immunologisella hoidolla. CAR-T on syövän immuunihoito, jossa potilaan puolustusjärjestelmän soluja aktivoidaan hyökkäämään tehokkaammin syöpäsoluja vastaan.

– Toisaalta myös uusiutuneissa taudeissa voidaan näillä immunologisilla hoidoilla saada vielä hyviä vasteita ja pysyviäkin paranemisia, mikä on ollut käänteentekevää. Myös sivuvaikutukset ovat sytostaatteja vähäisemmät, Lähteenmäki sanoo.

Tutkimustiedot koottiin lasten ja nuorten veri- ja syöpäsairauksien erikoislääkäreiden tutkimushankkeesta, joka on osa laajempaa Pohjoismaista hanketta