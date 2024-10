Yle: Suomessa todettu useita sähkötupakan aiheuttamia keuhkovaurioita

Suomessa on Ylen mukaan jo todettu useita vakavia keuhkovaurioita eli evali-tapauksia, joiden syynä pidetään sähkötupakointia.

Tapauksia on todettu ainakin Pohjois-Pohjanmaalla. Lisäksi Satakunnassa sairaalaan on päätynyt muutama nuori mies, joilla on keuhkoissa sähkötupakan aiheuttamia epäiltyjä vaurioita, mutta evali-testiä ei ole vielä tehty. Vastaavia havaintoja on tehty Varsinais-Suomessa ja Kanta-Hämeessä.

– Kyseessä on ollut nuoria aikuisia, jotka ovat käyttäneet sähkösavuketta päivittäin pidemmän aikaa, Keuhkosairauksien erikoislääkäri ja Turun yliopiston keuhkosairausopin professori Tuula Vasankari kertoo Ylelle.

Evalin (electronic cigarette or vaping associated lung injury) oireet muistuttavat keuhkokuumeen kaltaista tilaa. Oireita voivat olla muun muassa yskä, hengitysvaikeudet, hengenahdistus, suun ja limakalvojen kirvely, äänen käheys, pahoinvointi, kuume ja sydämen tykytys.

Oulun yliopistollisen sairaalan keuhkolääkäri Terttu Harju varoittaa sähkötupakasta.

– Voit saada keuhkovaurion josta et ehkä selviä, tai jos selviät, niin voi jäädä hyvinkin hankalia haittoja, hän sanoo Ylelle.